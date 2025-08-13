Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că intenționează să organizeze o întâlnire trilaterală cu liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski „aproape imediat” după discuțiile pe care le va avea cu Putin vineri, în Alaska.

Declarația lui Donald Trump vine pe fondul eforturilor Washingtonului de a impulsiona negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina, aflat în al patrulea an.



Întâlnirea din Alaska, pas decisiv spre negocieri

Donald Trump urmează să se întâlnească vineri cu Vladimir Putin la o bază militară americană din Anchorage, Alaska, pentru a discuta despre găsirea unei soluții la conflictul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a declarat că această primă discuție va fi „foarte importantă” și ar putea „pregăti terenul” pentru o a doua întâlnire, de data aceasta în formulă trilaterală.

„Unele lucruri importante pot fi obţinute în cadrul primei întâlniri, va fi o întâlnire foarte importantă, dar aceasta pregăteşte terenul pentru o a doua întâlnire”, a spus Trump, subliniind că organizarea discuțiilor cu Zelenski și Putin împreună va depinde de rezultatul întrevederii de vineri.

Posibilă anulare, dacă discuțiile nu dau rezultate

Trump a avertizat că ar putea renunța la planul întâlnirii în trei, dacă nu va primi „răspunsurile necesare” din partea liderului rus.



„Dacă simt că nu este potrivit să o organizăm pentru că nu am obţinut răspunsurile pe care trebuie să le obţinem, atunci nu va exista o a doua întâlnire”, a precizat președintele american.

În același timp, acesta a transmis un avertisment direct Kremlinului, afirmând că Rusia s-ar putea confrunta cu „consecinţe foarte grave” dacă nu va accepta să pună capăt războiului. Trump nu a detaliat însă natura acestor măsuri.

Despre atacurile asupra civililor: „Răspunsul este nu”

Întrebat dacă crede că îl poate convinge pe Vladimir Putin să oprească atacurile asupra populației civile, Trump a recunoscut că eforturile sale nu au dat încă rezultate.



„Şi apoi mă întorc acasă şi văd că o rachetă a lovit un cămin de bătrâni sau un bloc de apartamente, iar oamenii zac morţi pe stradă. Atunci mă gândesc că răspunsul este nu”, a declarat liderul american.



Discuții cu liderii europeni

Trump a mai dezvăluit că a avut, în cursul zilei de miercuri, un „apel foarte bun” cu lideri europeni, inclusiv cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, conversația a fost „foarte, foarte cordială” și a vizat, printre altele, pregătirea reuniunii din Alaska.



„I-aş da un 10”, a comentat Trump, în cadrul unui discurs rostit la Kennedy Center din Washington.

