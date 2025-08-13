Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război

Vizita președintelui rus Vladimir Putin în Statele Unite, programată pentru vineri, 15 august, a stârnit o furtună de reacții la nivel internațional. În timp ce liderul de la Kremlin urmează să se întâlnească în Alaska cu omologul său american Donald Trump, voci din întreaga lume cer arestarea sa pentru presupuse crime de război, invocând mandatul emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în martie 2023.
Călătoria lui Putin marchează prima sa invitație oficială în Statele Unite după zece ani și ar putea fi un moment definitoriu pentru relațiile dintre cele două mari puteri. Întâlnirea are loc în contextul în care Trump caută o cale diplomatică pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Absența notabilă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de la acest summit ridică semne de întrebare, având în vedere că discuțiile vor viza tocmai conflictul care implică țara sa.
Pe 17 martie 2023, CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin și al comisarului rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova. Aceștia sunt acuzați de deportarea ilegală a cel puțin 35.000 de copii ucraineni din teritoriile ocupate către Rusia, fapt considerat crimă de război și crimă împotriva umanității.
În baza Statutului de la Roma, semnatarii tratatului sunt obligați să execute mandatele de arestare ale CPI. În prezent, 125 de țări fac parte din acest acord, inclusiv state europene importante precum Germania, Franța și Marea Britanie.
Lista națiunilor este următoarea:
Afganistan
Albania
Andorra
Antigua și Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Bangladesh
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bolivia
Bosnia și Herțegovina
Botswana
Brazilia
Bulgaria
Burkina Faso
Cabo Verde
Cambodgia
Canada
Republica Centrafricană
Ciad
Chile
Columbia
Comore
Congo xml-ph-0027@dee
Dominica
Republica Dominicană
Ecuador
El Salvador
Estonia
Fiji
Finlanda
Franța
Gabon
Gambia
Georgia
Germania
Ghana
Grecia
Grenada
Guatemala
Guineea
Guyana
Honduras
Ungaria
Islanda
Irlanda
Italia
Japonia
Iordania
Kenya
Kiribati
Letonia
Lesotho
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Madagascar
Malawi
Maldive
Mali
Malta
Insulele Marshall
Mauritius
Mexic
Mongolia
Muntenegru
Namibia
Nauru
Olanda
Noua Zeelandă
Niger
Nigeria
Macedonia de Nord
Norvegia
Panama
Paraguay
Peru
Polonia
Portugalia
Republica Coreea
Rep Leste
Trinidad și Tobago
Tunisia
Uganda
Ucraina
Regatul Unit
Republica Unită Tanzania
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Zambia
Cu toate acestea, există câteva absențe notabile de pe listă, inclusiv Rusia, China, Turcia, Arabia Saudită, Israel și SUA.
Statele Unite nu fac parte din CPI și nu recunosc hotărârile instanței internaționale, ceea ce înseamnă că nu au obligația legală de a-l aresta pe Putin la sosire. Această realitate nu i-a oprit însă pe critici să ceară măsuri ferme.
„Putin este căutat pentru crime de război, singurul lucru pe care Trump ar trebui să-l facă este să se asigure că Putin este arestat”, a scris un internaut.
„Din moment ce Putin este un [presupus] criminal de război căutat la nivel internațional, presupun că Trump îl va aresta în Alaska”, a comentat un alt utilizator pe platforma X.
În pofida presiunilor publice, analiștii politici și militari consideră arestarea liderului rus în SUA drept puțin probabilă. Fostul șef al armatei britanice, Hamish de Bretton-Gordon, a declarat pentru The Sun că Trump i-ar fi oferit lui Putin garanții „din fontă” că nu va fi reținut.
Această poziție vine și pe fondul avertismentelor dure ale Moscovei. Fostul președinte Dmitri Medvedev a catalogat o eventuală arestare a lui Putin drept „o declarație de război” și a lăsat să se înțeleagă că răspunsul ar putea implica chiar și arme nucleare.
Un scenariu ipotetic în care Putin ar fi reținut pe teritoriul american ar provoca o criză diplomatică majoră și o escaladare periculoasă a tensiunilor militare. Relațiile SUA–Rusia ar intra într-un blocaj fără precedent, iar războiul din Ucraina ar putea lua o turnură imprevizibilă.
Experiențe similare arată că statele care aleg să ignore mandatul CPI, cum s-a întâmplat în Mongolia, se confruntă cu critici internaționale, dar evită consecințele directe datorită dependențelor economice sau politice de Moscova.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Val Vâlcu