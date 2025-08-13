Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război

Vizita președintelui rus Vladimir Putin în Statele Unite, programată pentru vineri, 15 august, a stârnit o furtună de reacții la nivel internațional. În timp ce liderul de la Kremlin urmează să se întâlnească în Alaska cu omologul său american Donald Trump, voci din întreaga lume cer arestarea sa pentru presupuse crime de război, invocând mandatul emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în martie 2023.

Călătoria lui Putin marchează prima sa invitație oficială în Statele Unite după zece ani și ar putea fi un moment definitoriu pentru relațiile dintre cele două mari puteri. Întâlnirea are loc în contextul în care Trump caută o cale diplomatică pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Absența notabilă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de la acest summit ridică semne de întrebare, având în vedere că discuțiile vor viza tocmai conflictul care implică țara sa.



Mandatul internațional pe numele lui Putin

Pe 17 martie 2023, CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin și al comisarului rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova. Aceștia sunt acuzați de deportarea ilegală a cel puțin 35.000 de copii ucraineni din teritoriile ocupate către Rusia, fapt considerat crimă de război și crimă împotriva umanității.

În baza Statutului de la Roma, semnatarii tratatului sunt obligați să execute mandatele de arestare ale CPI. În prezent, 125 de țări fac parte din acest acord, inclusiv state europene importante precum Germania, Franța și Marea Britanie.

Lista națiunilor este următoarea:

Cu toate acestea, există câteva absențe notabile de pe listă, inclusiv Rusia, China, Turcia, Arabia Saudită, Israel și SUA.



SUA nu recunosc deciziile CPI

Statele Unite nu fac parte din CPI și nu recunosc hotărârile instanței internaționale, ceea ce înseamnă că nu au obligația legală de a-l aresta pe Putin la sosire. Această realitate nu i-a oprit însă pe critici să ceară măsuri ferme.

„Putin este căutat pentru crime de război, singurul lucru pe care Trump ar trebui să-l facă este să se asigure că Putin este arestat”, a scris un internaut.



„Din moment ce Putin este un [presupus] criminal de război căutat la nivel internațional, presupun că Trump îl va aresta în Alaska”, a comentat un alt utilizator pe platforma X.



Analiza experților: arestarea, extrem de improbabilă

În pofida presiunilor publice, analiștii politici și militari consideră arestarea liderului rus în SUA drept puțin probabilă. Fostul șef al armatei britanice, Hamish de Bretton-Gordon, a declarat pentru The Sun că Trump i-ar fi oferit lui Putin garanții „din fontă” că nu va fi reținut.

Această poziție vine și pe fondul avertismentelor dure ale Moscovei. Fostul președinte Dmitri Medvedev a catalogat o eventuală arestare a lui Putin drept „o declarație de război” și a lăsat să se înțeleagă că răspunsul ar putea implica chiar și arme nucleare.



Ce ar însemna un astfel de gest

Un scenariu ipotetic în care Putin ar fi reținut pe teritoriul american ar provoca o criză diplomatică majoră și o escaladare periculoasă a tensiunilor militare. Relațiile SUA–Rusia ar intra într-un blocaj fără precedent, iar războiul din Ucraina ar putea lua o turnură imprevizibilă.

Experiențe similare arată că statele care aleg să ignore mandatul CPI, cum s-a întâmplat în Mongolia, se confruntă cu critici internaționale, dar evită consecințele directe datorită dependențelor economice sau politice de Moscova.

