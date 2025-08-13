Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Zelenski dezvăluie ce l-a avertizat pe președintele american

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au venit cu precizări, după discuția cu Trump și Vance.

Update:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că speră ca discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin din această săptămână să se concentreze pe un armistițiu și că l-a avertizat pe Trump că Putin „blufează” în legătură cu dorința sa de a pune capăt războiului, scrie Reuters.

„Le-am spus președintelui SUA și tuturor colegilor noștri europeni că Putin blufează”, a spus el la o conferință comună de presă de la Berlin cu cancelarul german Friedrich Merz.

„El încearcă să exercite presiuni înainte de întâlnirea din Alaska pe toate părțile frontului ucrainean. Rusia încearcă să demonstreze că poate ocupa întreaga Ucraină”, a adăugat el.

Zelenski a adăugat că dorește o întâlnire între trei lideri, spunând că nicio discuție despre Ucraina nu ar trebui să excludă Kievul.

De asemenea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că liderii europeni, președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sunt uniți în rezoluția lor de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei.

„Mingea este acum în terenul Rusiei”, a mai spus Rutte, adăugând că apreciază „conducerea și strânsa coordonare cu aliații” președintelui Trump înainte de întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska.

Știrea inițială:

Cancelarul german Merz a declarat că există speranță pentru pace în Ucraina și că Donald Trump, în mare parte, împărtășește viziunile Germaniei în această privință. Merz a subliniat că nu se pune problema recunoașterii legale a teritoriilor aflate sub control rusesc și că, în orice acord, încetarea focului trebuie să fie primul pas. El a adăugat că acest lucru i-a fost comunicat clar lui Trump, iar interesele de securitate ale Europei și Ucrainei trebuie apărate în Alaska, scrie Reuters.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat că nu au existat discuții serioase privind un schimb de teritorii între Ucraina și Rusia. De asemenea, Macron a subliniat că nimic nu este exclus în privința unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a menționat că Trump a spus că orice problemă teritorială poate fi negociată doar cu Ucraina. Macron a adăugat că Trump și-a exprimat dorința de a obține o încetare a focului în Ucraina în cadrul întâlnirii cu Vladimir Putin.

Cancelarul Merz a mai precizat că Germania dorește ca Trump să aibă succes la întâlnirea de vineri din Anchorage. Între timp, Trump a câștigat apelul împotriva deciziei de a îngheța ajutorul extern, după ce o curte de apel din SUA a anulat ordonanța care impunea continuarea finanțării.

