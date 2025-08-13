Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, reprezintă Polonia la o teleconferință despre Ucraina, la care participă miercuri președintele SUA, Donald Trump, și lideri europeni, a anunțat biroul său pe platforma X, citat de Reuters.

Biroul prim-ministrului Donald Tusk, un adversar politic al lui Nawrocki, publicase anterior pe X că Tusk participă la o videoconferință cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și lideri europeni.

Totuși, postul privat de televiziune de dreapta TV Republika, care îl sprijină pe Nawrocki și pe susținătorii acestuia din partidul naționalist Lege și Justiție (PiS), a relatat că președintele participa la apelul cu Trump la ora 13:00 GMT și fusese informat de ministerul de externe.

„…Prim-ministrul Donald Tusk nu participă la întâlnirea cu președintele Trump,” a declarat pe X purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, Rafal Leskiewicz.

„Polonia este reprezentată de președintele Karol Nawrocki”, a mai zis el.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szłapka, a clarificat ulterior că Tusk reprezintă Polonia în două apeluri separate care au loc miercuri și la care participă lideri europeni, dar nu și Trump.







