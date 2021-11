Top 3 alimente pe care nutriționiștii NU le mănâncă niciodată, dar tu o faci când ții dietă

Majoritatea ne dorim să avem un corp de invidiat, iar adesea apelăm la diete pentru a scăpa de kilogramele în plus. Pe piață găsim o mulțime de produse care se recomandă a fi dietetice, par bune pentru a slăbi, dar de fapt sunt foarte nocive pentru sănătate. Iată 3 alimente pe care un nutriționist nu le-ar mânca sub nicio formă:

1. Orezul expandat

Deși este considerat de mulți o alternativă sănătoasă și hipocalorică, una care înlocuiește cu succes pâinea ori gustările nesănătoase, orezul exapandat nu este deloc indicat, mai ales dacă este consumat des, scrie Realitatea.net. Cu toate că are puține calorii, acesta are un indice glicemic de 91 (glucoza în stare pură are indice glicemic 100), provocându-ți probleme cu kilogramele în plus, dar și alte probleme de sănătate.

Faptul că acest produs este nesănătos este confirmat chiar de procesul de producție. Orezul expandat este obținut în urma unui proces de extrudare care reduce cantitatea de lizină și unele vitamine. În producția rondelelor de orez expandat, valoarea nutritivă a proteinelor scade. Acrilamida este nesănătoasă pentru oameni. Este o substanță toxică calificată de Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului (IARC) drept cancerigenă. Mâncarea frecventă a acrilamidei în cantități mari poate duce la deteriorarea gravă a sistemului nervos, scrie infomedica.ro.

2. Dressingul de salata dietetic

Dressingul de salată este în general destul de sănătos, dar sosul dietetic conține sirop de porumb bogat în fructoza, precum și fel de fel de agenți de emulsionare care ne afectează sănătatea.

Salsa, hummus sau guacamole pot fi înlocuitori perfecţi al unor dressinguri nesănătoase. De asemenea, aceste sosuri pot adăuga un aport semnificativ de fibre, vitamine şi minerale esenţiale organismului tău! Din nou, nu uita de porţii! Chiar şi în cazul dressingurilor sănătoase, două linguri la o salată sunt mai mult decât suficiente, scrie csid.ro.

3. Cereale îmbogățite cu minerale, fier sau vitamine

Cerealele îmbogățire trec printr-un proces prin care li se adaugă vitamine și minerale pe care le conțineau, însă au fost distruse în timpul procesării și rafinării. Drept urmare, este mult mai sănătos să mănânci produsul neîmbogățit în niciun fel, întrucât în stare pură conține aceleași vitamine și minerale, naturale de dată această. Totodată, fii foarte atent la conținutul de zahăr. Evită cerealele care se mănâncă dimineața lapte, cele dulci. Mai bine alegi ovăz, hrișcă, porumb sau grâu.