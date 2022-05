Tineri, invitaţi la şedinţa de Guvern. Ciucă, propunere: Asta vrem de la voi

Premierul le-a cerut tinerilor prezenţi la reuniunea guvernamentală, elevi, studenţi, dar şi absolvenţi, să transmită propuneri care să fie transpuse în decizii la nivelul Executivului.

Anul 2022 este Anul Tineretului

'Am fost de acord cu propunerea doamnei ministru Gabriela Firea atunci când am discutat ce facem de Ziua Tinerilor pe 2 mai şi am agreat ca, dincolo de mesajele şi activităţile care au fost dedicate acestei zile, să organizăm o şedinţă de Guvern la care să fie invitaţi tineri. (...)

Pe de o parte, am avut ziua de 2 Mai în atenţie, pe de altă parte, anul 2022 este Anul Tineretului şi la nivelul Guvernului am convenit ca focusul să fie dedicat tinerilor. Deschidem uşa sălii de şedinţă a Guvernului pentru tineri, deschidem uşa clădirii Guvernului pentru ca tinerii să aibă acces cât mai des şi cât mai mult la activităţile pe care noi le planificăm şi le desfăşurăm', a afirmat Ciucă, la începutul şedinţei Executivului.

El a evidenţiat că, dincolo de ceea ce prevede programul de guvernare şi de activitatea membrilor Cabinetului, este 'absolut important' ca deciziile luate să fie îndreptate către România de mâine.

'Pe cea de astăzi suntem în măsură să o gestionăm şi o gestionăm cum am făcut până acum cu responsabilitate, cum am făcut-o şi o vom face în continuare prin dialogul cu întreaga societate civilă, dar cred că trebuie să fim conştienţi ca dialogul să se îndrepte cât mai consistent către tineri, pentru că, practic, datoria noastră este să pregătim România pentru a putea să fie condusă, să vină în responsabilitatea celor care sunt astăzi la masă cu noi', a declarat prim-ministrul.

Nicolae Ciucă a precizat că din dialogul avut cu tinerii prezenţi la şedinţa de Guvern a reieşit aceştia au apreciat iniţiativa deoarece li se oferă prilejul de a-şi prezenta punctele de vedere.

'Vrem de la voi partea de răspuns, vrem de la voi soluţiile, vrem de la voi propunerile, vrem de la voi iniţiativă...'

'Din partea noastră cred că este foarte important ca ei să afle că nu este doar o invitaţie de a fi participat astăzi la această şedinţă de Guvern, ci este, de aici înainte, o obligativitate pentru ei să aibă o ritmicitate, un anumit plan prin care să rămână în legătură cu Guvernul. Probabil că la asta nu vă aşteptaţi, aţi crezut că doar participaţi şi încheiem activitatea. Nu. Fiecare dintre voi, de aici înainte, periodic, vom decide în ce ritm vom stabili aceste întâlniri. Vrem de la voi partea de răspuns, vrem de la voi soluţiile, vrem de la voi propunerile, vrem de la voi iniţiativă, aşteptăm de la voi creativitate, astfel încât, împreună cu voi, tot ceea ce reprezintă decizie la nivelul Guvernului să se materializeze şi să se concretizeze în acea fundaţie pe care voi să continuaţi să construiţi România de mâine', a transmis premierul Ciucă, notează Agerpres.

