Ţigările electronice, o alternativă mai sănătoasă? Consumul s-a TRIPLAT în rândul elevilor în ultimii cinci ani

Un lucru cert pentru toată lumea este că fumatul are efecte negative asupra organismului. Ce nu ştim, sigur, încă este dacă țigările electronice sunt la fel de dăunătoare plămânilor și întregului organism ca ţigările clasice. Se crede că noile dispozitive prezintă mai puţine riscuri pentru fumători, în primul rând pentru că nu au gudron iar pentru că tutunul este încălzit, nu ars, nu mai sunt şanse ca plămânii să se îmbâcsească de tar. Însă, aromele şi substanţele chimice din compoziţia ţigărilor "mai sănătoase" sunt poate chiar mai periculoase. Aceste substanțe chimice din ţigările electronice, inclusiv nicotina, sunt transformate într-un vapor care este inhalat. Din păcate, cei mai atraşi de ţigările ambalate frumos, cu arome de fructe, sunt adolescenţii care nu văd niciun rău în utilizarea acestor produse. Consumul de țigări electronice în rândul elevilor de gimnaziu și liceu s-a triplat în ultimii cinci ani, potrivit datelor publicate de Centers for Disease Control and Prevention și US Food and Drug Administration (FDA), scrie Memorial Care.

Expirăm crom şi nichel

Un studiu efectuat la Universitatea din California de Sud asupra țigărilor electronice a constatat că nivelul de expunere la compuși organici care cauzează cancer a fost redus la aproape zero în cazul fumului de țigară electronică. Cu toate acestea, substanțe precum crom și nichel au fost detectate în fumul expirat din țigările electronice la niveluri mai mari decât la țigările tradiționale. Un alt studiu realizat de Centrul pentru Sănătatea Mediului a constatat niveluri de formaldehidă și acetaldehidă, care sunt substanțe chimice care cauzează cancer, în interiorul țigărilor electronice de 470 de ori mai mari decât Standardul de siguranță din California conform aliniatului 65.

Multe companii de țigări electronice își comercializează produsul ca pe un instrument adjuvant menit să determine fumătorii să renunțe. Cu toate acestea, Centrul de Evaluare și Cercetare a Medicamentului al FDA nu a aprobat nicio țigară electronică ca metodă sigură sau eficientă de a ajuta fumătorii să renunțe la țigările clasice. Există mai multe metode de înlocuire a nicotinei aprobate de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA), cum ar fi plasture cu nicotină, gumă de mestecat cu nicotină, pastile, spray nazal și inhalator cu nicotină.

