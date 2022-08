The Motans se însoară. Ea este sursa de insiprație pentru frumoasele melodii de dragoste. "Am impresia că am fraierit-o" - Foto în articol

The Motans se însoară. Ea este sursa de insiprație pentru frumoasele melodii de dragoste. "Am impresia că am fraierit-o" / Foto: Facebook The Motans

Dacă sunteți fani The Motans, probabil v-ați întrebat măcar o dată cui îi sunt dedicate melodiile sale de dragoste și de unde își ia artistul inspirația scriind niște texte atât de frumoase. Ei bine, se pare că misterul a fost dezvăluit. Este vorba despre Bianca, iubita lui The Motans. Ea pare să fie muza cântărețului.

Deși antrenorul de la Vocea României vorbește rar despre viața sa personală, acum acesta a mărturisit că este gata de însurătoare. The Motans și-a cerut iubita în căsătorie într-un mod inedit, fiind ceva spontan.

"Bianca este o femeie extraordinară, până și acum, după 5 ani, am impresia că am fraierit-o. Nu înțeleg cu ce am reușit să o cuceresc. A fost ceva spontan, ceva stupido-romantico-funny, în stilul meu… Dar a fost pe cât se poate de sincer și cu tot sufletul din ambele părți. Mă bucur foarte mult că am făcut acest pas important în viețile noastre”, a declarat antrenorul de la Vocea României pentru VIVA!.

Cei doi sunt împreună de cinci ani, iar The Motans, romantic din fire, se inspiră din povestea lui de dragoste pentru a scrie melodii.

"Bianca este o sursă infinită de inspirație și dragoste pentru mine, și da, datorită ei s-au născut mai multe piese marca The Motans. Nu pot să zic care piese anume, prefer să păstrez în secret acest aspect”, a mai spus el pentru sursa citată.

Deși cei doi s-au logodit deja, se pare că nun ta nu va avea loc în această vară. Solistul de la The Motans este prea prins în proiectul de la Pro Tv. El nu a spus momentul în care va fi făcută nunta și a refuzat să ofere mai multe detalii despre cum a cunoscut-o pe iubita sa, pe motiv că își dorește ca viața sa personală să rămână totuși privată. Atât el, cât și Bianca sunt destul de discreți.

Denis, solistul de la The Motans, a povestit un episod mai puțin plăcut prin care a trecut. Artistul a povestit totul în 2019.

"M-a luat şi m-a băgat în maşină, pentru că păream suspect. Era ora 1.00 noaptea şi noi, eu cu băieţii, terminasem repetiţiile sau eram după un concert ori un eveniment, ceva – nu mai ţin minte. Era acum vreo 3 ani şi m-a prins poliţia. Nu s-au legitimat. Au fost foarte grosolani, au vorbit foarte nepoliticos şi eu am început să îmi caut drepturile. Am spus "Prezentaţi-vă! Arătaţi legitimaţia înainte să mă întrebaţi pe mine de unde vin şi ce fac...". Ei s-au supărat, m-au băgat în maşină cu forţa. Şi când au văzut că eu insist şi îmi cer drepturile, au zis "băh, stai că băiatu' ăsta poate are neamuri în poliţie". Şi am explicat că nu am buletinul la mine, dar că stau la 100 de metri şi i-am invitat la mine acasă. Băieţii m-au lăsat să plec", a a povestit Denis Roabes, solistul The Motans, la Matinalul Bucureşti FM, "BeFm De Dimineaţă".

