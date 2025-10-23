Tehnologie pentru diagnosticarea și tratarea cancerului la Spitalul Județean Galați

"Echipamentul, în valoare de aproape 5 milioane de lei a fost achiziționat în cadrul unui amplu proiect derulat de Consiliul Județean Galați, prin Programul Sănătate, proiect prin care spitalul a fost dotat cu aparatură ultraperformantă pentru diagnosticatrea și tratarea cancerului, în valoare totală de 25 milioane de lei, (aproximativ 5 milioane de euro).

Continuăm să investim în sănătate și în îmbunătățirea serviciileo medicale, pentru a avea aici, la Galați un un centru de excelență în oncologie, unde pacienții să beneficieze de cele mai moderne tratamente și tehnologii medicale.

Pentru noi, investițiile în sănătate sunt cele mai prețioase investiții – sunt investiții care salvează vieți!

Noul CT cu 128 de slice-uri permite obținerea de imagini detaliate, într-un timp foarte scurt, ale organelor și țesuturilor, ajutând medicii să depisteze tumorile aflate chiar și în stadii incipiente sau în zone dificil accesibile. Totodată, aparatul va fi esențial în stabilirea tratamentelor oncologice , monitorizarea evoluției pacienților și planificarea intervențiilor chirurgicale.

În perioada următoare, aparatul va fi instalat și pus în funcțiune, iar personalul medical va beneficia de instruire specializată pentru utilizarea acestuia", a precizat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.