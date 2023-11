Cristina Alecse, specialist în psihonutriție și fitness, a explicat, în emisiunea Ultrapsihologie de la DC News, care este cea mai mare greșeală pe care o fac cei mai mulți când abordează mersul la sală pentru a slăbi.

”De 3-4 ori pe săptămână este suficient, nu de două ori pe zi, deoarece te obosești degeaba. Un antrenament eficient durează între 40 și 80 de minute și chiar dacă lucrezi o singură grupă de mușchi, încălzirea trebuie să fie la tot corpul. Care înseamnă ceea ce făceam la școală, la orele de educație fiizică, rotim gâtul, brațele, șoldurile, umerii.

Iar pentru partea de sus a corpului, adică atunci când ne concentrăm pe exerciții la spate sau la umeri, pentru încălzire trebuie să folosim o bandă elastică. (...)

După încălzire începeți să faceți antrenamentul efectiv, iar fiecare exercițiu trebuie să aibă maximum 4 sau 5 serii, iar în timpul unui antrenament să fie maximum 5 exerciții pentru o grupă musculară.

Cardio este indicat să îl facem la final, pentru că așa cum am precizat, ne obosim degeaba dacă îl facem la început, cel mult putem să ne creștem pulsul dacă facem 15 minute”, a spus Cristina Alecse la Ultrapsihologie.

Mai mult decât atât, specialistul în fitness a ținut să sublinieze că antrenamentele multiple într-o zi sunt recomandate doar sportivilor de performanță.

”Vrei să îmi spui că dacă eu, Radu Leca, om conștiincios mă duc în fiecare zi, de două ori... Adică fac picioare, mâini, spate, în fiecare zi, de două ori pe zi, de o lună jumătate, nu ai idee, mă dor toate, de abia mă așez și am descoperit acum și barca, fac 4 km pe zi”, a mărturisit psihologul Radu Leca, moment în care Cristina Alecse i-a replicat ”tu mergi doar să te descarci, probabil, pentru că dacă faci de patru ori pe săptămână, ca începător e ok și doar de trei ori pe săptămână, picioare, fesieri, de două ori pe săptămână, plus partea de sus, o dată, este de ajuns”.

