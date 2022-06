Bullying-ul, discriminarea și problemele de familie - stresul mediului social, ne îmbătrânesc sistemul imunitar

Stresul social, cum ar fi discriminarea și problemele de familie, împreună cu problemele legate de muncă și bani, pot contribui la îmbătrânirea prematură a sistemului imunitar, a constatat un studiu recent. Acest fapt este luat în considerare de către specialiști, deoarece sistemul imunitar se deteriorează deja odată cu vârsta.

Îmbătrânirea imună poate duce la cancer, boli de inimă și alte afecțiuni de sănătate legate de vârstă și poate reduce eficacitatea vaccinurilor, cum ar fi cel împotriva Covid-19, a spus autorul principal Eric Klopack, un savant postdoctoral la Școala de Gerontologie Leonard Davis din Universitatea din California de Sud.

”Oamenii cu scoruri mai mari de stres au avut profiluri imunitare mai îmbătrânite, cu procente mai mici de anticorpi proaspeți și procente mai mari de celule T uzate”, a spus Klopack.

Compușii sistemului imunitar au de suferit din cauza stresului

Celulele T sunt unii dintre cei mai importanți apărători ai organismului, îndeplinind mai multe funcții cheie. Celulele T ”ucigașe” pot elimina direct celulele infectate cu virus și celulele canceroase și pot ajuta la curățarea așa-numitelor ”celule zombie”, celule senescente care nu se mai divid, dar refuză să moară. Celulele senescente sunt probleme deoarece eliberează o varietate de proteine ​​care afectează țesuturile din jurul lor. S-a demonstrat că astfel de celule contribuie la inflamația cronică. Pe măsură ce se acumulează din ce în ce mai mult în organism, ele favorizează condițiile de îmbătrânire, cum ar fi osteoporoza, boala pulmonară obstructivă cronică și boala Alzheimer.

Pe lângă faptul că a fost descoperit că descoperit că oamenii care au raportat niveluri mai mari de stres aveau mai multe celule zombie, Klopack și echipa sa au descoperit că au și mai puține celule T tinere, care necesare pentru a înfrunta noi invadatori.

”Această lucrare se adaugă la constatările că stresul psihologic este asociat cu îmbătrânirea imunologică”, a spus psihologul clinician Suzanne Segerstrom, care nu a fost implicat în studiu.

Un bărbat de 100 de ani munceşte trei zile pe săptămână

Se întâmplă în Edinburgh, Scoţia, acolo unde David Flucker, un bărbat care a împlinit recent vârsta de 100 de ani, munceşte într-un magazin caritabil trei zile pe săptămână.

"Nu am rezistat mult fără să am ceva de făcut, trebuia să am activitate. Îmi place să vin aici la lucru datorită celorlalţi voluntari, pentru că sunt oameni cu zâmbetul pe buze, le place ceea ce fac şi privesc mereu către viitor", a explicat bărbatul, conform BBC.

David Flucker a ieşit la pensie la 72 de ani.

În urmă cu un an, Flucker spunea că nu ştie ce ar face dacă magazinul s-ar închide.

"Chiar nu ştiu, dacă s-ar închide magazinul, ce să fac. Nu aş putea să stau în casă degeaba. Voi face tot posibilul să trăiesc cât mai mult şi voi înceta să muncesc când voi fi la pământ", spunea el atunci.

Managerul său are doar 35 de ani şi este impresionat de bărbatul de 100 de ani.

"Repară lucruri, spală vitrinele, e surprinzător cât de agil este. Nimeni nu crede că are vârsta asta. Are atât de multă energie şi încredere încât nu cred că mi-aş putea face treaba dacă nu ar fi el aici", a explicat Hazel Harris, conform sursei citate. Citește mai multe AICI.

