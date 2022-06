Un bărbat de 100 de ani munceşte trei zile pe săptămână

Se întâmplă în Edinburgh, Scoţia, acolo unde David Flucker, un bărbat care a împlinit recent vârsta de 100 de ani, munceşte într-un magazin caritabil trei zile pe săptămână.

"Nu am rezistat mult fără să am ceva de făcut, trebuia să am activitate. Îmi place să vin aici la lucru datorită celorlalţi voluntari, pentru că sunt oameni cu zâmbetul pe buze, le place ceea ce fac şi privesc mereu către viitor", a explicat bărbatul, conform BBC.

David Flucker a ieşit la pensie la 72 de ani.

În urmă cu un an, Flucker spunea că nu ştie ce ar face dacă magazinul s-ar închide.

"Chiar nu ştiu, dacă s-ar închide magazinul, ce să fac. Nu aş putea să stau în casă degeaba. Voi face tot posibilul să trăiesc cât mai mult şi voi înceta să muncesc când voi fi la pământ", spunea el atunci.

Managerul său are doar 35 de ani şi este impresionat de bărbatul de 100 de ani.

"Repară lucruri, spală vitrinele, e suprinzător cât de agil este. Nimeni nu crede că are vârsta asta. Are atât de multă energie şi încredere încât nu cred că mi-aş putea face treaba dacă nu ar fi el aici", a explicat Hazel Harris, conform sursei citate.

Studiu: Bătrânețea nu mai ajunge la 65 de ani

Cum a evoluat gândirea socială cu privire la creșterea speranței de viață? Vom încerca să răspundem la această întrebare pe baza datelor oferite de fondatorul Institutului Oxford de Îmbătrânire a Populației și de alți cercetători.

Organizația Națiunilor Unite estimează că în 2050 populația de 60 de ani și peste va crește în toate țările. Numărul persoanelor în vârstă de 60 de ani și peste din țările în curs de dezvoltare este deja dublu față de cel al țărilor dezvoltate. Și Națiunile Unite se așteaptă ca raportul să fie de trei la unu în 2030 și de patru la unu în 2050.

Adevărul este, însă, că de-a lungul anilor, așteptările și calitatea vieții cresc. Cei cu vârsta cuprinsă între 65 și 70 de ani coincid astăzi cu grupul de vârstă 55-60 al generațiilor anterioare, spune Antonio Abellán, cercetător la Departamentul de Populație al CSIC și director al portalului „Îmbătrânirea pe Web”.

Atât el, cât și alți cercetători CSIC au decis să deschidă o dezbatere asupra necesității redefinirii conceptului de bătrânețe sau, cel puțin, a vârstei la care începe, potrivit lamentemeravigliosa.it.

Poziția socială a vârstnicilor nu este o consecință a îmbătrânirii lor fizice sau psihice, ci a poziționării lor față de piața muncii și de relațiile și structurile pe care aceasta le determină; spațiul taxonomic al bătrâneții nu are nimic biologic sau natural, ci mai degrabă rezultatul unei construcții sociale care are aspecte practic-juridice cât și imaginare și reprezentative.

Societăți în vârstă: mituri, provocări și oportunități

Sunt necesare mai multe cercetări asupra modului în care sunt trăiți ultimii cincisprezece ani înainte de moarte.

Aceste studii ne-ar ajuta să stabilim când începe procesul de dizabilitate la multe persoane în vârstă și dacă această dizabilitate este întârziată, așa cum subliniază unele studii americane. Între 70% și 80% dintre actualii vârstnici (persoane cu vârsta peste 65 de ani) lucrează pe cont propriu. CITEŞTE AICI MAI MULTE

