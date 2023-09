Sorana Cîrstea, lăudată de americani după victoria senzațională de la US Open

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de la US Open, după o victorie senzațională în fața campioanei de la Wimbledon.

Sorana Cîrstea, locul 30 WTA, se află la a 15-a participare pe tabloul principal de la US Open, unde a obținut cel mai bun rezultat al său de la acest turneu de Grand Slam, calificarea în turul al patrulea, optimile de finală.

Sorana Cîrstea, cea mai bine clasată jucătoare din România, a învins-o pe Elena Rybakina, scor 6-3, 6-7(6), 6-4.Rybakina este campiooana de la Wimbledon din 2022.

”Jucătoarea în vârstă de 33 de ani avea 0-3 în meciurile din turul al treilea la US Open (2020, 2019, 2009) și nu mai învinsese o jucătoare din Top 5 de la semifinala de la Miami din martie.

Dar, înarmată cu un plan de joc agresiv și în fața unei mulțimi entuziaste de la Louis Armstrong Stadium, care l-a inclus și pe cântărețul Seal, Cîrstea a obținut una dintre cele mai mari victorii din cariera sa”, au scris cei de la US Open pe site-ul oficial.

Sorana Cîrstea: Știam că urma să fie o luptă grea

”Sunt foarte, foarte fericită cu victoria de astăzi. Am mai pierdut de două ori împotriva ei și este o jucătoare foarte bună, numărul 4 mondial, și știam că urma să fie o luptă grea.

Dar sunt atât de fericită că am câștigat acest meci. Este un moment extraordinar pentru mine”, a declarat Sorana Cîrstea în interviul de pe teren.

De asemenea, a mai spus românca, ”joc de câțiva ani, iar acesta a fost cel mai bun public în fața căruia am jucat vreodată, așa că vă mulțumesc.

Este o victorie mare pentru mine, mai ales pentru că am jucat bine și chiar cred că am dat tot ce am avut în seara asta și merit această victorie”, a mai spus Sorana Cîrstea.

În turul următor, Cîrstea o va întâlni pe elvețianca Belinda Bencic (26 ani, locul 13 WTA), care a trecut de Lin Zhu (China, locul 44 WTA), scor 7-6 (1), 2-6, 6-3. Meciul dintre Cîrstea și Bencic va avea loc duminică seară.

Sorana Cîrstea conduce cu 2-1 în meciurile directe, cel mai recent succes fiind cel de la Cincinnati 2022.

