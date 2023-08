O nouă dezamăgire pentru Simona Halep: Este greu de explicat dificultatea emoţională pe care o am

Azi am aflat că decizia în cazul meu, care era aşteptată săptămâna aceasta, va fi amânată. Acest lucru e foarte dezamăgitor, după ce am spus tot timpul că tot ce doresc este să fiu judecată. Este greu de explicat dificultatea emoţională pe care au adus-o şi continuă să o aducă toate aceste amânări, a scris Halep în reţeaua de socializare.

Simona Halep a fost audiată în zilele de 28 şi 29 iunie de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), după ce cazul său fusese amânat de mai multe ori. În mai, ITIA confirmase că Simona Halep a fost acuzată de o altă încălcare separată a Programului antidoping din tenis, în legătură cu nereguli în paşaportul său biologic de sportiv (ABP)'.

Simona Halep, campioană la Roland Garros în 2018 şi la Wimbledon în 2019, este suspendată provizoriu din 7 octombrie anul trecut, după ce a fost testată pozitiv la roxadustat în timpul US Open, la finalul lunii august 2022. Această moleculă interzisă stimulează producţia de globule roşii şi este interzisă de Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA), scrie Agerpres.

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu înţelege de ce întârzie atât de mult verdictul în cazul în care jucătoarea de tenis Simona Halep este acuzată de dopaj.

Aşteptarea te omoară, incertitudinea, să stai să aştepţi zi de zi, dar nu are altă variantă. Soarta ei stă în mâna acestei agenţii (Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului - ITIA, n. red.), care chiar nu înţeleg de ce întârzie atât, după ce a avut atâta timp să analizeze şi să spună da sau nu, a comentat Lipă.



Îmi e foarte greu să mă pronunţ, pentru că numai ea ştie şi colectivul ei medical, care s-a ocupat de antrenamentele ei. Îmi este foarte greu să cred că ajungi la un nivel atât de mare şi să te foloseşti de nişte substanţe care nu ştiu cât te pot ajuta. (...) De controale nu ai cum să scapi, sunt inevitabile, sunt multe, a mai spus Lipă. Mă uit la sportivii care sunt în pregătire pentru JO, sunt sculaţi dimineaţa, le rup uşile la ora 6:00, este ceva greu de imaginat, parcă sunt nişte infractori, a dezvăluit preşedinta Federaţiei Române de Canotaj.



Elisabeta Lipă spune că este greu pentru un sportiv să revină în activitate după o pauză lungă cum are Simona Halep, suspendată după un control antidoping pozitiv la US Open 2022, în urmă cu un an.



Din experienţă, eu m-am retras de trei ori şi am revenit de trei ori şi de fiecare dată am spus că revenirea este de o mie de ori mai grea decât atunci când ai continuitate. Trebuie să dai dovadă de o voinţă de fier, de o ambiţie ieşită din comun, dar dacă ştii ce vrei cu siguranţă că treci peste toate, a afirmat Lipă.



