Cristiano Ronaldo, mesaj inedit la retragerea "fratelui său" de la naționala Portugaliei - Foto

Este vorba despre internaționalul portughez Pepe, în vârstă de 41 de ani, care a anunțat că se va retrage din cariera competițională.

Pepe și-a anunțat decizia de a-și pune ghetele de fotbal în cui, într-un clip publicat pe reţelele sociale. "Aş dori să mulţumesc tuturor", a declarat Pepe într-un videoclip postat, pe contul său de Instagram. Pepe a enumerat cluburile la care a evoluat. "Toată lumea mi-a oferit sprijinul de care aveam nevoie ca să mă retrag cu conştiinţa liniştită", a declarat fundaşul central al Portugaliei, care se retrage după ce a participat la EURO 2024, dar și după rezilierea contractului cu FC Porto.

Amintim faptul că fundașul portughez Pepe a devenit cel mai vârstnic jucător de la turneele europene, în cadrul meciului câştigat cu scorul de 2-1, împotriva echipei naționale a Cehiei. Ulterior, şi-a îmbunătăţit recordul în partidele contra Turciei, Sloveniei şi Franţei. În ultima partidă de la EURO, contra Franței, a avut vârsta de 41 de ani şi 130 de zile, o vârstă incredibilă pentru un fotbalist care a evoluat la cel mai înalt nivel.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo, la retragerea lui Pepe

"Am câștigat tot ce se putea câștiga pe teren, dar cea mai mare realizare este prietenia dintre noi și respectul pe care îl am pentru tine. Ești unic, frate. Îți mulțumesc foarte mult!”, a postat Cristiano Ronaldo, pe rețelele sociale.

Cifrele lui Pepe. A câștigat 34 de trofee!

Pepe are 141 de selecții și opt goluri la naționala Portugaliei, cu care a mai câștigat și Liga Națiunilor, în anul 2019, pe lângă EURO. Per total, în întreaga carieră, Pepe a câștigat 34 de trofee!

Alagaono, Maritimo, Porto, Real Madrid și Beșiktaș sunt echipele la care a evoluat. La nivel de club, Pepe a evoluat 737 de partide, timp în care a marcat 42 de goluri. De asemenea, a pasat decisiv de 36 de ori. Formația pentru care portughezul Pepe a îmbrăcat de cele mai multe ori tricoul este Real Madrid, cu un număr de 334 apariții.

Ce spunea Pepe, după ce Portugalia a fost eliminată de Franța de la EURO 2024

”Contrar a ceea ce crede multă lume, și eu și Cristiano Ronaldo suntem foarte supărați. Suntem frustrați că nu am câștigat acest meci, că am fost eliminați dintr-o competiție atât de importantă, chiar dacă știam că avem calitățile necesare pentru a merge mai departe. Nu am de gând să vorbesc despre viitorul meu astăzi. Voi avea timp să vorbesc despre asta. Am vorbit deja cu coechipierii mei. Trebuie să fim capabili să trecem peste această mare dezamăgire, această mare tristețe pe care o simțim cu toții astăzi. Trebuie să le mulțumesc fanilor portughezi.

Din prima zi, când am fost naturalizat, am spus că voi da tot ce am. Am dat înapoi tot ce mi-a dat Portugalia, iar cel mai bun mod de a face acest lucru a fost pe teren, făcând ceea ce îmi place cel mai mult, oferind bucurie poporului portughez. Și cred că ei știu asta, când văd ovațiile în picioare pe care mi le-au oferit în timpul Euro. Indiferent de nivelul meu, voi da întotdeauna tot ce am mai bun pentru Portugalia”, a spus Pepe.

Pepe s-a născut în Brazilia și a evoluat pentru Portugalia din anul 2007, fiind un element extrem de important al echipei naționale lusitane, în ultimii 17 ani.

