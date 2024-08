David Popovici a acumulat sume considerabile la doar 19 ani. Tatăl îi administrează banii: "Nu vreau să știu câți am. Am încredere absolută în el"

David Popovici se numără printre sportivii cu cele mai mari câștiguri financiare. La numai 19 ani, înotătorul a adunat o avere considerabilă. David Popovici obține câștiguri după câștiguri, iar succesul său se reflectă și în venituri substanțiale.

Sportivul afirmă, însă, că nu acordă importanță aspectelor financiare, temându-se că acestea i-ar putea distrage atenția de la obiectivul său principal – performanța sportivă. În cadrul unui podcast realizat de Dragoș Pătraru, David Popovici a spus că gestionarea finanțelor sale este responsabilitatea tatălui său, în care are deplină încredere.

"Eu încerc să stau cât mai departe de banii pe care îi câștig. Sunt conștient de puterea lor, de influența pe care ar putea-o avea asupra mea și nici măcar nu vreau să știu câți am. Nu vreau să știu câți am, nu vreau să știu cât câștig pe lună. Îmi spune detaliile de bază pe care i le cer eu. Asta nu ar fi fost atât de ușor dacă plăteam pe cineva să fie managerul meu.

Mă ajută foarte mult asta, deoarece pot să am încredere absolută în el, fiind tatăl meu. Știu că banii sunt întotdeauna într-un loc potrivit. Am observat, la un moment dat, că discuțiile dintre mine și tatăl meu tindeau să fie îndreptate către zona asta și am uitat să avem discuții tată – fiu și m-am oprit. Trebuie să menții relațiile în viață și să dai cărbune. Când uiți să dai cărbune, focul ăla la un moment dat o să se piardă", a spus David Popovici.

Ce rentă viageră va încasa după retragere David Popovici

Sportivul a adunat numeroase medalii de aur în cadrul unor competiții internaționale de prestigiu, printre care Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene. Aceste performanțe îl fac eligibil pentru o rentă viageră, conform legilor în vigoare.

Renta viageră se stabilește în funcție de salariul mediu brut pe economie din luna precedentă. Pentru o medalie de aur olimpică, renta reprezintă 1,5 salarii medii brute. În luna mai, salariul mediu brut a fost de 8.355 de lei, ceea ce ar însemna că David Popovici ar încasa 12.535 de lei pentru aurul câștigat la proba de 200 de metri liber.

Pentru medalia de bronz la proba de 100 de metri liber, ar trebui să primească încă 8.772 de lei. În total, suma s-ar ridica la 21.307 lei. Însă, având în vedere că renta viageră maximă este limitată la 16.635 de lei, aceasta ar fi și suma pe care ar putea-o încasa David Popovici, similar cu ceea ce primesc și mari sportivi precum Nadia Comăneci, Sandra Izbașa, Elisabeta Lipă, Gabriela Szabo, Georgeta Andrunache, Cătălina Ponor sau Marian Drăgulescu.

Pentru performanțele remarcabile de la Jocurile Olimpice din 2024, David Popovici va fi recompensat cu 200.000 de euro din partea COSR. În plus, pentru titlurile mondiale la probele de 100 și 200 de metri liber, Guvernul îi va acorda o recompensă suplimentară de 200.000 de euro, conform România TV.

