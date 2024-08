Cristiano Ronaldo și-a uimit fanii cu ce a postat pe noul său canal de YouTube - Video

La ora transmiterii acestei știri, contul de YouTube al lui Cristiano Ronaldo are 18 clipuri și 1,93 milioane de abonați. Atacantul de 39 de ani, de cinci ori câştigător al Balonului de Aur, evoluează, în prezent, la echipa saudită Al-Nassr. "Aşteptarea sa încheiat. Canalul meu de YouTube este în sfârşit aici! Abonaţi-vă şi alăturaţi-vă mie în această nouă călătorie", a scris Ronaldo pe reţelele sociale.

Ce a postat Cristiano Ronaldo pe canalul său de YouTube

La câteva ore după ce Ronaldo a postat primul său videoclip, 1,69 milioane de abonaţi s-au alăturat canalului. Ronaldo a postat mai multe clipuri interesante, printre care 3 cu Georgina, unul cu fiul său, dar și câteva clipuri, de exemplu "Cum am reușit să gestionez presiunea de a fi Cristiano Ronaldo", "Cum am trecut peste adversitate în viață” sau "Așa m-am simțit când am descoperit paradisul...". Astfel, Cristiano va posta clipuri care vor arăta viața personală, alături de soția sa, Georgina, și copiii săi.

VIDEO

„Sunt foarte fericit că acest proiect a primit viață. A fost în mintea mea mult timp, dar acum am avut oportunitatea să-l aducem la realitate. Mereu mi-a plăcut să am o relație puternică cu fanii pe social media, iar canalul de YouTube îmi va oferi o platformă mai mare să mă adresez. Fanii vor afla mai multe despre mine, familia mea și opiniile mele. De asemenea, vreau să public diferite conversații ale mele cu invitați care cu siguranță vor fi surprinzători”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform Variety.

Cristiano Ronaldo, urmărit sute de milioane de fani

Cristiano Ronaldo are 112,5 milioane de urmăritori pe platforma X, 170 de milioane pe contul său de Facebook şi 636 de milioane pe contul său de Instagram. Fostul jucător al lui Real Madrid şi Manchester United se pregăteşte pentru meciul echipei sale din prima etapă a campionatului Arabiei Saudite, joi, împotriva lui Al-Raed, notează Agerpres.

Cristiano Ronaldo, starul Portugaliei, a folosit recent un apelativ inedit, ca urmare a retragerii din activitatea competițională a unui veteran al lusitanilor. Este vorba despre retragerea internaționalui portughez Pepe, în vârstă de 41 de ani, care a anunțat, la începutul lunii august 2024, faptul că va pune ghetele în cui.

Pepe și-a anunțat hotărârea de a se retrage din activitatea competițională într-un clip publicat pe reţelele sociale. "Aş dori să mulţumesc tuturor", a transmis Pepe într-un videoclip postat, pe contul său de Instagram. Pepe a enumerat cluburile la care a evoluat. "Toată lumea mi-a oferit sprijinul de care aveam nevoie ca să mă retrag cu conştiinţa liniştită", a declarat fundaşul central al Portugaliei, care se retrage după ce a participat la EURO 2024, dar și după rezilierea contractului cu FC Porto.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo, la retragerea lui Pepe

"Am câștigat tot ce se putea câștiga pe teren, dar cea mai mare realizare este prietenia dintre noi și respectul pe care îl am pentru tine. Ești unic, frate. Îți mulțumesc foarte mult!”, a postat Cristiano Ronaldo, pe rețelele sociale. Vezi articolul inițial aici!

