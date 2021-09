SONDAJ: USR PLUS și PNL, în picaj. PSD și AUR câștigă teren

Sondajul CURS a fost prezentat la Antena 3. Universul de eşantionare: populaţia adultă rezidentă din România, în vârstă 18 ani şi peste Volumul eşantionului: 853 respondenţi, votanţi în vârstă de 18 ani şi peste. Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion: +/-3,3% la un nivel de încredere de 95%. Metoda de culegere a datelor: metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Validarea eșantionului: s-a realizat pe baza ultimelor date INS. Datele sunt ponderate în funcție de vârstă Perioada de realizare: 3 - 5 septembrie, 2021.

Dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri, cei de la PSD ar obține 35%, în timp ce PNL ajunge la pragul psihologic de 20%. În aceleași timp, AUR crește la 12% și au depășit USR-PLUS, care au 11%.

În Parlament ar mai intra doar UDMR și PMP, ambele la limita pragului electoral de 5%.

Conform sondajului CURS, la întrebarea ”Cine credeți că este principalul responsabil?”, 32% dintre repondenți au indicat USR-PLUS, 31% au indicat Florin Cîțu și PNL-ul, iar 21% consideră că sunt vinovate ambele formațiuni politice.

Președintele Klaus Iohannis este identificat drept vinovat de doar 7% dintre cei care au răspuns la acest sondaj.

Ludovic Orban, despre posibilitatea blocării moțiunii de cenzură

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat astăzi, la Târgu Mureş, că dacă PSD va boicota în continuare întrunirea cvorumului Birourilor Permanente Reunite, se va amâna momentul în care se derulează procedurile legate de moţiunea de cenzură, potrivit Agerpres.

PSD poate amâna momentul moțiunii de cenzură, spune Orban

„PSD sigur că dacă va boicota în continuare cvorumul la Birourile Permanente Reunite se amână momentul în care se derulează procedurile legate de moţiune. Dar există un act de voinţă a unui număr de minim de 25% dintre deputaţi şi senatori, care au depus o moţiune de cenzură şi, de regulă, dacă ne uităm la procedurile parlamentare, procedurile s-au derulat conform Constituţiei şi conform regulamentului şedinţelor comune (...). Vom convoca o nouă şedinţă a BPR, sper să nu fim nevoiţi să ajungem la Curtea Constituţională a României. Nu cred că se poate genera un blocaj, adică să poată fi blocată o moţiune de cenzură care reprezintă actul de voinţă al unor parlamentari, fiindcă fiecare parlamentar are în spate cetăţenii pe care îi reprezintă prin votul care a fost acordat acestor parlamentari. Dar democraţia românească este plină de... se creează precedente", a arătat Ludovic Orban.

"Este posibil orice în momentul de faţă"

În privinţa unor posibile alegeri anticipate, Ludovic Orban crede că „este posibil orice în momentul de faţă".



"Ceea ce îmi doresc eu e să depăşim cât mai repede această criză, să refacem coaliţia de guvernare, să ne punem serios pe punerea în practică a programului de guvernare", a precizat liderul PNL.

Orban spune că este cea mai bună variantă pentru președinția PNL

„Eu am cele mai mari șanse să mențin președinția PNL. Încă de la începutul campaniei, eu consider că am avut prima șansă, eu practic mi-am petrecut toată viața matură în PNL, sunt de peste 30 de ani în serviciul public, apăr ideile liberale, am fost alături de toți colegii mei din toată țara în bătăliile pe care le-am purtat. Din momentul în care am fost ales președinte al PNL, am condus partidul spre victorie și spre guvernare.

Sunt un lider cunoscut și recunoscut și sunt convins că membrii PNL mă sprijină în majoritate și același lucru îl vor face și delegații care vor fi prezenți la Congres. Eu sunt o certitudine, în timp ce contracandidatul meu este, poate, cel mult o speranță.“, a precizat Ludovic Orban.