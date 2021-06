Site-uri picate. Un client al unei firme de hosting a oprit 85% din rețea

Conform BBC, picajul de net a durat în jur de o oră și a afectat site-uri web din Statele Unite precum Amazon, Reddit, dar și The Guardian ori New York Times. Fastly, compania care oferă serviciile de hosting ale site-urilor, a transmis că picajul a avut loc când unul dintre clienții săi a schimbat setările.

Pana de internet a genera o amplă discuție în spațiul public despre faptul că doar câteva companii stau în spatele infrastructurii care pune în funcțiune întreaga rețea de internet. Fastly a transmis scuze publice și a adăugat că problema trebuia să poată fi anticipată.

Pana de internet a fost amplă și severă

Executivul de inginerie al companiei, Nick Rockwell, a declarat, după incident: „Această pană a fost vastă și severă, ne pare rău cu adevărat pentru impactul pe care l-a avut asupra clienților noștri și asupra tuturor celor care se bazează pe clienți”.

Compania are diverse servere în toată lumea pentru a le oferi clienților șansa de a fi mai aproape de utilizatorii lor finali. Însă, un client care și-a schimbat setările site-ului pe care îl deținea a creat un bug care a provocat ca „85% din rețea să dea eroare”. Inginerii au reușit să găsească problemele după 40 de minute. „În 49 de minute, 95% din rețeaua noastră a revenit la normal”. Fastly a reușit apoi să rezolve bug-urile rețelei și a promis ulterior „post mortem al proceselor și practicilor care au urmat după incident”.

Știrea inițială

Marți mai multe website-uri și aplicații din lume au căzut, după ce rețeaua de livrare Fastly a avut o defecțiune majoră. Fastly are înregistrate pagini de media celebre, precum CNN, The Guardian, The New York Times, Le Monde, BBC, Financial Times, precum și platforma Reddit, dar și multe altele. Aceeași platformă mai susține conținutul livrat pe Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify și alte servicii asemănătoare, informează CNN.

Alte website-uri importante, precum Amazon, Target, dar și platforma guvernului britanica, gov.uk, nu funcționează nici la această oră. Probleme survxdin în urma unei întreruperi a funcționării a Fastly (FSLY), un serviciu de cloud.