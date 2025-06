Singura criză pe care trebuie să o gestioneze Ilie Bolojan. Analiza lui Mugur Ciuvică / video

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan va putea guverna România în această perioadă de criză profundă, Mugur Ciuvică a răspuns că România nu este într-o criză profundă, ci doar într-o criză a deficitelor, care trebuie rezolvată.

„Aveți încredere că domnul Ilie Bolojan va ști să guverneze o țară aflată într-o criză profundă, cum e România acum?”, a întrebat Bogdan Chirieac.



„Nu știu dacă va putea domnul Bolojan să guverneze o țară într-o criză profundă. Sper să nici nu aflăm, așa cum nu am aflat nici cum arată Guvernul Georgescu. Deocamdată România nu e într-o criză profundă absolut deloc. Singura criză care e în România, și e importantă, și trebuie rezolvată, e criza asta a deficitelor. Alta criză în România, în momentul de față, nu aveți. Dacă vă simțiți în criză, sunt alături de dumneavoastră și încerc să vă susțin pe cât posibil”, a spus Mugur Ciuvică.



„Apreciez lucrul ăsta. Dacă simțiți nevoia să faceți o donație la DC News, nu ezitați”, a spus Bogdan Chirieac.



„Eu vă susțin moral...", a spus Mugur Ciuvică.

Inquam Photos / Octav Ganea

„Oamenii nu au sărăcit în România"

Mugur Ciuvică a explicat că România nu a suferit o criză profundă, ci a înregistrat o stagnare ușoară, iar salariile și pensiile au crescut mai mult decât prețurile între 2020 și 2025, ceea ce înseamnă că, în general, românii nu au sărăcit. În ceea ce privește majorarea taxelor și concedierile, Mugur Ciuvică a subliniat că acestea sunt necesare pentru a gestiona criza deficitului bugetar, deoarece un deficit de 9% nu poate fi susținut pe termen lung.



„Sigur că peste tot economia scârțâie, mai ales în Europa. În România, după nebunia asta de 6 luni, spre marea mea mirare, economia nu s-a dus în cap în așteptarea votului din 18 mai, a stagnat în primul trimestru, ceea ce nu e absolut niciun fel de nenorocire. Vom vedea ce se întâmplă de acum încolo.



De sărăcit - cum spun în general putiniștii, dar și neputiniștii - oamenii nu au sărăcit în România. Asta e o prostie. Sunt datele de la INS - au apărut când au spus că s-a scumpit viața în România, între ianuarie 2020 și ianuarie 2025 prețurile au crescut cu 45%. Eu am zis, totuși, Eurostatul și INS-ul sunt publice. În aceeași perioadă, 2020-2025, toate salariile din România au crescut cu 65% - 65% fiind mai mare decât 45%. Salariații nu au sărăcit, sigur nu s-au îmbolnăvit, dar de sărăcit nu au sărăcit. Pensiile, în cei 5 ani, au crescut cu 100% - 100 e mai mare decât 45.

În momentul în care îți cresc veniturile cu 100% și prețurile cu 45%, tu rămâi cu niște bănuți în buzunar. Nu pierzi bănuți, deci nu sărăcești. Așa că oamenii, în general, nu au sărăcit. Or mai fi sărăcit unii, au jucat la bursă și au pierdut, la păcănele sau l-au dat pe unul afară de la serviciu. Există și oameni care să fi sărăcit, dar, per ansamblu, românii nu au sărăcit, dimpotrivă. După cum v-am comunicat pe date statistice, România chiar a crescut în perioada asta față de țările prietene, foste comuniste. Tocmai ce am depășit la nivel de trai Polonia, ceea ce nu e puțin lucru.



Acea criză profundă poate o să vină, deocamdată nu a venit. Așa că dacă nu a venit criza profundă, nu are ce să gestioneze Bolojan", a spus Mugur Ciuvică.



„Atunci de ce majorează taxele și impozitele și dă oameni afară?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Pentru că singura criză pe care trebuie să o gestioneze domnul Bolojan este criza deficitului. Nicio țară pe lumea asta nu poate să meargă mult timp cu un deficit de 9%. Nu ai cum, că nu poți să trăiești. Pentru asta trebuie să scazi cheltuieli și să crești niște taxe”, a spus Mugur Ciuvică la emisiunea „Miercurea Neagră”, de pe DCNews și DCNewsTV.

Video:

