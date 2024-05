Simona Halep a rămas fără antrenor. Care este motivul separării de tehnicianul iberic

Simona Halep, fost lider mondial, a fost prezentă la turneul WTA 125 Trophee Clarins fără antrenorul Carlos Martinez, cu care a început colaborarea din martie 2024, chiar după primul turneu de la revenirea în circuit.

Potrivit Eurosport, care citează GSP, cei doi ar fi întrerupt colaborarea din cauza problemelor medicale cu care românca aflată pe locul 1.149 WTA s-a confruntat în ultima perioadă, la nivelul genunchiului.

Sursa citată menționează că, după accidentarea Simonei la genunchi, antrenorul iberic a ajuns la concluzia că cei doi nu sunt pe aceeași lungime de undă din punct de vedere al metodelor de pregătire și al stilului, hotărând astfel să pună punct colaborării.

Accidentarea la genunchi a fost, de altfel, și motivul pentru care Halep a abandonat meciul disputat, miercuri, în turul inaugural de la Trophee Clarins, împotriva americancei McCartney Kessler, meci în care românca avea avantajul unui set câștigat, scor 7-5, după ce revenise de la 4-5, iar în setul al doilea era condusă cu 3-2.

Simona started the match on fire, then things settled down. She has looked far from perfect, like someone not in match rhythm. But she's able to take a hard fought 1st set 7-5. pic.twitter.com/PX1Vkq4YlI