Serghei Mizil, atac la adresa lui Mădălin Voicu. De la ce a pornit, de fapt, scandalul: E pervers. Am înghițit ani de zile toate minciunile

Mădălin Voicu, în lacrimi, în fața lui Denise Rifai: "Se putea evita acel accident nenorocit!". Cum i-a murit copilul de doi ani, în casă

Serghei Mizil și Mădălin Voicu au fost prieteni ani de zile, încă acum între cei doi nu mai este nicio cale de împăcare. Serghei Mizil a dezvăluit de la ce a pornit scandalul între ei după ce ani de zile au existat numeroase speculații referitoare la motivele scandalului dintre ei, de la jignirile pe care Mădălin Voicu i le-ar fi adresat lui Serghei, până la implicarea unei femei între cei doi care a reușit să îi distanțeze.

Serghei Mizil susține că nu a mai putut lega o relație de prietenie cu Mădălin Voicu din cauza minciunilor pe care i le-ar fi spus de-a lungul anilor, dar și jignirilor pe care i le-ar fi adus de multe ori.

"E prea complicat să spun sau să răspund. Deci, eu nu mă împac. El a avut o schimbare majoră după Revoluție, din punctul meu de vedere, în rău, influențat și de toate... care l-au și ars până la urmă, spre bucuria mea și nu am de ce să mă împac. Eu vorbesc când vreau eu și cum vreau eu, pentru că el e pervers. El spune așa și pe la spate face altele. Foarte simplu: nu mă împac și acest personaj nu mă interesează. Eu nu mă consider vinovat de nimic. Vinovat se consideră el. El a făcut absolut tot. Eu am înghițit, am înghițit ani de zile toate minciunile și e foarte complicat", a spus Serghei Mizil, la Antena Stars.

