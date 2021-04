Dan Capatos a făcut atac cerebral. Detalii despre starea sa: Un moment chiar rău. Un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă

Vezi și: Loredana Groza, desființată de Maurice Munteanu: E NULĂ! Mi-e greață! Romica Puceanu se răsucește în mormânt

Dan Capatos este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de televiziune și are o experiență de ani buni în lumina reflectoarelor.

Prezentatorul a suferit un atac cerebral, în urmă cu un aproximativ doi ani, și a dezvăluit totul despre problemele grave cu care s-a confruntat, dar și despre experiența prin care a trecut atunci când s-a aflat la un pas de moarte.

Chiar dacă inițial a crezut că nu i s-a întâmplat nimic grav, după primise o pastilă drept tratament, în momentul în care a conștientizat că partea stângă a corpului i-a paralizat, a început să se teamă pentru viața lui.

"Un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă"

"Am avut un moment în care am făcut acel atac cerebral ischemic. Un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă. Se întâmpla după ce aterizasem, culmea, într-o minivacanță în Italia. Eram prin Ancona, într-o zonă unde... adică cine spune de spitale românești, nu le-a văzut pe alea de prin zonele astea mai puțin populate. Ne duceam la niște fini. De acolo plecam cu mașina vreo două ore. Avusesem puseu de tensiune, l-am simțit din avion, începea să-mi clipocească așa imaginea.

Am ajuns la un spital de urgență acolo, aveam un bon de ordine 400... Când am văzut așa, deja îmi revenisem și am zis „hai să mergem”. L-am sunat pe medicul meu, mi-a spus ce să fac în prima fază, apoi am venit să fac toate investigațiile la el. Știa boala mea, a reieșit și din CT că am avut acest atac cerebral ischemic tranzitoriu, adică a fost de scurtă durată, dar cumva în limbaj neurologic ăsta era anticamera atacului cerebral definitiv și primele 24 de ore erau destul de delicate. Am schimbat tratamentul și deocamdată sunt ok. Ăla a fost un moment chiar rău, pentru că trebuia să părem cumva în fața lui Andrei, să nu se prindă că e groasă treaba. Se întâmpla acum vreo doi ani și ceva", a spus Dan Capatos în propria emisiune, "Xtra Night Show", de la Antena Stars.

Dan Capatos suferă de hipertensiune arterială și are medicamentație pe rețetă, pe care trebuie să o ia zilnic.