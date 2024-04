Un câine a 'călătorit' 100 de km, sub capota unei mașini, pe drumul Timișoara - Cluj; Video / foto în articol

După mai bine de 100 de kilometri parcurși, bărbatul a fost nevoit să se oprească din 'cauza unui comportament ciudat al mașinii'. Spre uimirea sa, a văzut că sub capota mașinii se află un cățeluș.

'Buna seara. Eu locuiesc in Timisoara și am venit în vizita la sora mea in Cluj. Pe drum am constat un comportament ciudat al mașinii mele și am fost nevoit să opresc sa vad care este problema. Când am deschis capota am găsit acest pui de câine, ascuns la motor. Norocul lui că a scăpat fără nicio zgârietură după mai bine de 100km parcurși cu el sub capota, și după jumatate de ora de chin pentru a-l scoate.

Problema este că nu îl pot pastra din mai multe motive, oricât de mult as vrea asta . In momentul acesta cățelul a ajuns cu mine la Cluj, și as dori sa îmi incerc norocul pe acest grup. Daca exista vreun doritor care ar vrea sa adopte acest cățel va rog sa îmi lase mesaj in privat. In caz contrar mâine voi fi nevoit să il duc la un adăpost sau sa ii caut cumva un stăpân.', a scris Cătălin Brînzei pe grupul Adopții Câini și Pisici din Cluj, unde a atașat poze și clipuri cu câinele.

Video - Foto

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News