Autoritățile israeliene au închis redacția Al Jazeera din Ierusalimul de Est. Netanyahu îl consideră un canal de instigare la ură pentru reportajele din Gaza

Decizia vine după ce guvernul israelian a decis duminică să oprească activitatea postului deținut de Qatar pe teritoriul țării. Informația a fost confirmată pentru Reuters de un oficial israelian și o sursă din Al Jazeera.

Înregistrări video distribuite online arată ofițeri în civil demontând echipamente de filmare dintr-o cameră de hotel, despre care sursa Al Jazeera a declarat că se află în Ierusalimul de Est.

Israeli forces have raided Al Jazeera offices in Jerusalem.



They took away journalists' equipment.



Biden would've been on the lawn of the White House condemning and crying about this if it happened in Russia.



