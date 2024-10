Serena Williams, intervenție chirurgicală amplă la gât: Avea dimensiunea unui grapefruit

Citește și: Rafael Nadal, model pentru Carlos Alcaraz. ”Am crescut cu el și a fost idolul meu. Încă este”

Serena Williams, fostul lider al tenisului feminin, a anunțat că s-a operat de un chist de mărimea unui grapefruit la gât și că se recuperează bine după intervenție, informează AFP, scrie Agerpres.



Fosta sportivă, în vârstă de 43 de ani, a precizat într-o înregistrare video pe rețeaua de socializare Tik Tok că a descoperit în luna mai un chist pe partea dreaptă a gâtului, iar un examen RMN a arătat că este un chist branhial (nodul benign).



”Sunt încă în convalescență, dar sunt bine. Sănătatea este înainte de orice”, a postat Williams, care numără 23 de titluri majore în palmaresul său.



Cea mai mică dintre surorile Williams nu a procedat imediat la eliminarea chistului descoperit, ci doar după ce acesta a crescut.

”Am descoperit o excrescență pe gâtul meu și am fost îngrozită. Am făcut analize și totul este negativ. Am mers să mi-l extragă pentru că era foarte mare. Avea dimensiunea unui grapefruit și mi-a fost destul de greu când l-au scos”, a spus ea în înregistrare.



”Dar totul a decurs normal și sunt foarte fericită că am avut medici formidabili”, a continuat fosta mare jucătoare de tenis, prezentată la cumpărături alături de fiica sa Olympia pe finalul înregistrării.

Williams, reper în tenisul mondial

Serena Williams, un reper în tenisul mondial, cu 23 de trofee majore, a câștigat primul său titlu de Grand Slam în 1999 și ultimul în 2017 la Openul Australiei, pe care l-a câștigat de șapte ori. În palmaresul ei mai figurează șapte trofee la Wimbledon, șase la US Open și trei la Roland Garros.

Reamintim că în ultimii ani ai carierei sportive, Serena Williams și-a fixat ca obiectiv depășirea recordului stabilit, în 1973, de australianca Margaret Court, care avea în palmares 24 de trofee de Grand Slam la simplu, din care 11 la Australian Open, dar și 19 titluri de Grand Slam la dublu și 21 de titluri de Grand Slam la dublu mixt.

La masculin, Novak Djokovic este singurul care a atins ”borna” lui Margaret Court, prin câștigarea titlului de la US Open în 2023. De altfel, ”Nole” se află într-o postură greu de atins în următorii ani, având în vedere urmăritori săi fie sunt în afara formei sportive care i-a consacrat (Rafael Nadal, cu 22 de titluri majore, din care 14 la Roland Garos, iar în acest an se va retrage), fie sunt ieșiți din activitatea sportivă (Roger Federer, cu 20 de titluri de Grand Slam).

