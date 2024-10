Rafael Nadal, model pentru Carlos Alcaraz. ”Am crescut cu el și a fost idolul meu. Încă este”

Citește și: Anunțul momentului: Rafael Nadal se retrage din tenisul profesionist

Ibericul Carlos Alcaraz, al doilea jucător al lumii, va susține o ultimă partidă împotriva compatriotului său Rafael Nadal, în semifinalele turneului demonstrativ de la Riad, Six Kings Slam, după ce l-a învins pe danezul Holger Rune și cu o lună înainte de retragerea definitivă a câștigătorului a 22 de titluri de Grand Slam, în noiembrie, după finala Cupei Davis, informează EFE.



FOTO: captură video YouTube @Eurosport

”M-am uitat la meciurile lui Rafa de când am început să joc tenis și sunt atent la el. Am crescut cu el și a fost idolul meu. Încă este. Păcat că se retrage din tenis. El este o persoană foarte importantă în viața și cariera mea. Nadal a fost unul din motivele pentru care am devenit jucător de tenis. Retragerea sa este dură pentru toți”, a Carlos Alcaraz la Riad, conform Agerpres.

Alcaraz: Mă voi bucura să împart terenul cu el

”Nu știu dacă va fi un privilegiu să joc încă o dată împotriva lui sau va fi dificil, dar mă voi bucura să împart terenul cu el”, a mai precizat câștigătorul turneelor de la Roland Garros și Wimbledon de anul acesta și medaliat olimpic cu argint, care a devenit cel mai tânăr finalist olimpic, la numai 21 de ani și două luni. De partea cealaltă, la JO 2024, Novak Djokovic (37 de ani) a bifat ”borna” de cel mai îm vârstă campion olimpic.



Alcaraz și Nadal, care au evoluat la turneul olimpic de la Paris la dublu, ar putea fi din nou parteneri în faza finală a Cupei Davis, la Malaga (19-24 noiembrie).



Legendarul jucător spaniol Rafael Nadal și-a anunțat recent retragerea din tenisul profesionist, după ce în ultimii ani nu s-a mai ridicat la nivelul său obișnuit din cauza accidentărilor. Nadal, câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, din care 14 la Roland Garros, fiind numit pe bună dreptate ”Regele Zgurii”, a precizat că ultima competiție din carieră va fi turneul final al Cupei Davis.

Novak Djokovic, campion olimpic pentru prima oară în carieră

La 37 de ani, Djokovic (locul 2 ATP) a oferit cea mai bună performanță a sezonului 2024 pentru a-l învinge pe Carlos Alcaraz (locul 3 ATP), aflat într-o formă excelentă, cu scorul de 7-6 (3), 7-6 (2) și pentru a câștiga prima sa medalie de aur olimpică, potrivit ATP Tour. Djokovic a trecut de două tie-break-uri, inclusiv într-un prim set de neuitat de 94 de minute, pentru a încheia victoria împotriva marelui său rival și pentru a deveni campion olimpic la doar opt săptămâni și jumătate după o intervenție chirurgicală la menisc pe piciorul drept. Citește articolul complet aici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News