SECRETUL Andreei Marin, dezvăluit: Am niște OBSESII. Totul e ASCUNS

Ca de obicei, dezvăluirile Andreei Marin sunt mereu încărcate de emoţie şi de sfaturi utile pentru viaţă pentru cei care au nevoie de îndrumare şi încurajare. Pe lângă rememorarea câtorva momente emoţionante din copilărie, vedeta a vorbit în exclusivitate pentru DCNews, direct din spaţiul multimedia creat chiar de ea şi echipa ei, şi despre unul din cele mai recente proiecte peste care şi-a pus amprenta - un hub creativ care dă voe şi vizibilitate unor idei care rămân în umbră de multe ori. "Sunt oameni care au idei frumoase dar nu pot să le pună în practică şi aici intervenim noi. Am ajutat ca multe idei în stare incipientă să devină campanii reale şi să lucreze în beneficiul tuturor. E minunat să aduni la un loc oameni cu mintea frumoasă şi cu inimi mari."

"Am nişte obsesii!"

Andreea Marin recunoaşte că pasiunea pentru design şi armonii interioare e moştenită de la tatăl său care a cochetat toată viaţa cu arhitectura. "Am nişte obsesii printre care iubirea mea pentru designul de interior. Tatăl meu era inginer constructor cu o mare dragoste pentru arhitectură şi probabil că am moştenit ceva de la el. Deşi eu sunt informatician ca profesie. Dar uite că viaţa ne poartă şi colo, şi colo şi până la urmă frumosul pe care-l ascundem în suflet îşi face loc şi în mediul nostru înconjurător. Doi ani şi ceva am muncit la acest loc pentru ca el să arate aşa ca astăzi, a fost multă muncă mai ales că s-a întâmplat pe timp de pandemie, dar e o plăcere astăzi să vedem că aici se nasc idei care ajung la inimile şi la minţile oamenilor. Cei interesaţi ne pot găsi în online ca şi Creative Hub Voice & Visibility" a spus Andreea Marin care, perfecționistă din fire, a ținut să puncteze că niciun cablu nu este la vedere: ”Totul e ascuns”.

Vedeta şi-a amintit cu drag pe timpul interviului despre tatăl său pe care l-a iubit enorm şi de la care a deprins cele mai bune obiceiuri şi crezuri după care, spune ea, se ghidează şi astăzi. A rămas fără mamă la vârsta de doar 9 ani şi de atunci a început maturizarea forţată care, de altfel, i-a fost de mare ajutor în anii care au urmat: ”Când mama a plecat la îngeri, am devenit brusc om matur. Tata mi-a fost sprijin şi mi-a ţinut loc şi de mamă. De la el am învăţat că totul în viaţă e posibil. Desigur, când vorbim de boală sau război, lucrurile nu mai depind de noi. Acolo omul nu poate să facă minuni, e nevoie de forţă colectivă. Însă de la tata mi-am luat motto-ul în viaţă: nu există nu se poate. Îmi zicea mereu că ne punem singuri limite şi că pericolul nu este real, e doar în mintea noastră. Din vorbele tatei m-am inspirat cu titlul emisiunii "Nu există nu se poate" şi mai departe cu titlul cărţii pe care am de gând să o lansez în două volume. Primul va apărea prin martie iar cea de-a doua parte până la Sf. Andrei."

Nu îmi permit să cred în destinul scris de cineva

Andreea Marin este cunoscuta dintotdeauna ca fiind un om asumat, raţional şi calculat. Şi în interviul din această seară a ţinut să reamintească publicului că în viaţă lucrurile trebuie făcute cu moderaţie şi în echilibru: ”Destinul mi-a scris liniile vieţii iar eu n-am nimic de făcut pentru că nu pot schimba asta. Am muncit de trei ori mai mult pentru acelaşi lucru pe care alţii l-au obţinut imediat. Dar am ştiut şi când să urc în tren şi am profitat de ocazie. Cu răspundere. Nu sunt iraţională. Nu mă arunc de la ultimul etaj. Mă pregătesc înainte, caut soluţii, nu sar în gol. Trebuie să existe un echilibru. Îţi asumi riscuri dar nu riscuri prosteşti.” Vedeta a recunoscut că la formarea ei ca om nu a contribuit doar tatăl ci şi bunicii de la care a primit multă iubire şi sfaturi preţioase. "Nu pot să-mi las bunicii în plan secund. M-au înconjurat mereu cu multă dragoste. Am fost un copil iubit şi asta m-a făcut să capăt încredere în mine. M-am încrezut mereu în forţele mele dar nu am respins niciodată criticile. Tata m-a învăţat că din critici poţi să înveţi, te ajută să te evaluezi şi să creşti." a spus ea.

"De pe Kilimanjaro problemele noastre par atât de mici că nici nu se văd."

Andreea Marin a rememorat şi momentul triumfal când, după o săptămână istovitoare de urcat pe munte, a ajuns pe vârful masivului Kilimanjaro de unde lumea şi problemele ei parcă se vedeau cu totul altfel: "Ţin minte că eram într-un moment dificil din viaţă. Călin Vrabie, un temerar care făcea documentare de expediţie şi care lucrase la National Geographic, m-a provocat să-l însoţesc pe munte imp de trei săptămâni. Am acceptat. Aveam o condiţie fizică bună însă, în perioada aceea, aveam sufletul neliniştit. Am considerat că acela era momentul oportun să mă rup un pic de ritmul de zi cu zi şi să ies din starea în care eram. Eu cred că atunci când un munte se aşează în faţa ta, e bine să te îndrepţi către un pisc mai înalt. Când am ajuns pe vârf, am realizat că problemele noastre sunt atât de mici că nici nu se văd de acolo."

"Şi vedetele dorm tot în pijama şi sforăie câteodată."

Invitata DCNews şi-a adus aminte cu bucurie de o întâmplare hazlie care a avut-o în prim plan pe sora sa. Aceasta povesteşte cum cele două, stând la discuţii între fete, şi-au pus întrebarea - oare cum dorm vedetele? "Cum crezi că doarme Elizabeth Taylor - femeia cu ochii violet? Era curiozitatea care ne măcina pe atunci pe amândouă" a mărturisit zâmbind Andreea. "Eram în perioada când încă ne descopeream idolii. Mă amuză teribil când îmi aduc aminte. Şi omul care apare la TV doarme tot în pijama, ba mai şi sforăie câteodată. Trăim cu toţii aceeaşi normalitate iar eu nu caut să par ceea ce nu sunt, n-am făcut-o niciodată." spune vedeta.

"Nu mă consider o frumuseţe!"

Andreea Marin a mărturisit că, personal, nu crede despre ea că este o femeie frumoasă ci, mai degrabă, genul de om care atrage atenţia şi se face remarcat. "Sunt mai degrabă oacheşă, am avut ochii ăştia vii de mică iar asta m-a făcut să nu trec neobservată. Ceea ce poate fi uneori mai mult decât frumuseţea de catalog. Mi-aduc aminte că pe la începutul carierei mele eram la ştiri şi păream mică, aveam trăsături dulci iar figura mea nu se potrivea mereu cu natura informaţiilor pe care le prezentam. Chiar mi s-a reproşat din conducerea TVR - Fata asta n-are ce căuta la ştiri!” s-a amuzat vedeta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News