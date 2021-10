Secretele lui Kelemen Hunor. Ce se ascunde dincolo de imaginea liderului UDMR- ASTROGRAMA, date-cheie din viața sa

Kelemen Hunor, viceprim-ministru al României, s-a născut pe 18 octombrie 1967, în comuna Cârța. După cum vedem, este un nativ Balanță. O zodie potrivită pentru o persoană care vrea să aibă o carieră politică, în diplomație, administrație sau justiție. Pentru că oferă o personalitate orientată către interacțiuni sociale, negociere, echilibru și imparțialitate. Își dorește validarea și aprobarea celorlalți. Poate fi un consilier sau diplomat de excepție.

Luna se afla în semnul Berbecului. O fi el nativ Balanță Kelemen Hunor, dar nevoia sa principală este aceea de a conduce, de a cuceri, de a ieși în evidență, de a fi curajos, independent. Această poziție al Lunii îl face un veritabil lider.

Kelemen Hunor s-a născut într-o zi cu Lună Plină, ceea ce înseamnă că reușește să găsească tot timpul un balans între diplomația Balanței și impulsivitatea Berbecului.

Mercur, planeta comunicării, se afla în semnul Scorpionului. Are o minte precum a unui detectiv și o abilitate inegalabilă de a păstra secrete. Este maestru în conceperea strategiilor, își dă seama imediat dacă este mințit. Nu îi va lăsa pe alții să își dea seama ce este în mintea lui. Îi place să investigheze, să descopere motivațiile și slăbiciunile celor din jur, are o putere de focusare uimitoare. Se gândește des la cele mai negre scenarii deoarece vrea să fie pregătit de absolut orice. Cu alte cuvinte îi place controlul. Îmbină logica cu intuiția și este pasionat de subiecte legate de metafizică. În negocieri va avea tot timpul un as în mânecă.

Venus se afla în semnul Fecioarei. Meticulos, pragmatic, politicos și destul de analitic. Și iubitor de animale. Să nu uităm că a absolvit în 1993 Facultatea de medicină veterinară din cadrul Universității de Științe Agricole Cluj.

Marte din Săgetător i-a dat pasiunea pentru filosofie. A mai absolvit și Facultatea de filosofie (Universitatea Babeș-Bolyai) în 1998. Când te naști cu planeta acțiunii în semnul obiectivelor înalte, vei fi permanent optimist în orice provocare a vieții.