Se retrage Fuego din lumina reflectoarelor? Artistul a făcut anunțul

Fuego, cunoscut și sub numele său real Paul Cirpian Surugiu, a trebuit să facă numeroase sacrificii în drumul său spre celebritate. Aproximativ acum 20 de ani, artistul a luat hotărârea de a se muta în București pentru a-și urma visul artistic, iar sprijinul necondiționat al părinților săi a jucat un rol esențial în această perioadă dificilă. Fuego își amintește cu nostalgie de acele zile când adesea nu avea suficienți bani nici măcar pentru a-și cumpăra un bilet de tramvai sau pentru a-și asigura o masă. Deși au existat momente de disperare și gânduri de renunțare la cariera sa, artistul nu a cedat. "Am avut şi momente în care-mi venea să mă las, în care am disperat, în care n-am avut ce mânca în Bucureşti. Chiar şi dacă mi-e rău, sunt bolnav, am febră, nu mai pot sau sunt plictisit, eu urc pe scenă, cu zâmbetul pe buze", a mărturisit Fuego, un artist care se apropie de împlinirea a 30 de ani de carieră.

"Nu-mi doresc să cânt atât de mult (n.r. până la 80 de ani). Îmi doresc să cânt atâta cât sunt un om care spune - măi, până aici! Țin minte că marii artiști ai lumii s-au retras în vogă. Am divinizat-o pe Tina Turner, am și autograf de la ea pe care l-am primit de la fanclubul de la New York. Ea s-a retras când era atât de iubită! Încă un exemplu... Tamara Buciuceanu. S-a retras după ce a jucat "Nepotul" la Teatrul Bulandra, a spus - până aici! Vreay să mă țină minte lumea așa cum eram, în forță.

Nu-mi doresc să cânt până la adânci bătrâneți. Vreau să cânt până la o vârstă respectabilă, să urc frumos pe scenă cât sunt decent, cât pot să cânt pentru că, atenție, vocea nu te ține o veșnicie! Dacă actorul poate să mai joace până la 70-80 de ani, cu vocea e mai complicat. Trebuie să faci în permanență vocalize, repetiții pentru corzile vocale și când te prezinți în fața publicului tău să fii o stea. Așa cum te dorește publicul de atâția ani. Îmi doresc să cânt dar să știi că nu vreau să cânt foarte, foarte mult" a spus artistul pentru Cancan.

