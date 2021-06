„Scandal evoluționist”. Creaturi înghețate de 24.000 de ani s-au reprodus fără probleme în laborator

Conform The Guardian, o creatură microscopică asemănătoare cu un vierme, numită celebru de oamenii de știință drept „scandalul evoluționist” pentru că a reușit să supraviețuiască milioane de ani fără sex, se pare că poate persista cel puțin 24.000 de ani în permafrostul siberian și apoi se poate reproduce.

Aceste nevertebrate multicelulare care sunt doar femele, numite rotifere bdelloidae, sunt cunoscute pentru faptul că pot rezista radiațiilor și că au capacitatea de a face față unor medii inospitaliere: fără apă, fără hrană sau aproape fără oxigen. Acestea există de cel puțin 35 de milioane de ani și pot fi găsite în zilele noastre în ape dulci, lacuri, râuri, dar și în habitate terestre umede cum ar fi mușchiul, lichenul, scoarța de copac sau solul.

7) “Bdelloid rotifers typically live in watery environments and have an incredible ability to survive. Russian scientists found the creatures in a core of frozen soil extracted from the Siberian permafrost using a drilling rig.”



