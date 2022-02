Rodica Popescu Bitănescu, "bunica" lui Cheloo la iUmor: Ştii să faci ceva, să mă distrezi? / Băi, ţi-ai adus oameni?

Unei concurente care a dansat îmbrăcată într-un costum gonflabil de luptător de SUMO, celebra actriţă i-a zis "ştii să faci ceva, să mă distrezi?". Mihai Bendeac a reacţionat şi l-a întrebat pe Cheloo dacă şi-a adus susţinători în juriu. "Băi, ţi-ai adus oameni?".

Sosia lui Cheloo la iUmor

La primul concurent din noul sezon, actriţa şi-a exprimat părerea extrem de sincer, lucru care l-a făcut pe Bendeac să exclame că aceasta este sosia lui Cheloo.

"Vreau să spun aşa. Admir faptul că ai transpirat de emoţie, am simţit asta. Am vrut să te ajut foarte mult. La un moment dat, am şi râs. Dar să ştii, nu e genul meu de text, de program. Nu aş merge în continuare cu tine. Din partea mea, NU în seara asta! Mai ai un defect. Din cauza emoţiilor, precipiţi foarte tare totul. La un moment dat, nu am mai înţeles nimic din ce ai spus. Asta e grav, că aici e de vorbe. Dacă vorbele nu se aud, degeaba vorbim. Dacă vrei să faci comedie, trebuie să se audă ce vorbeşti. Te felicit pentru încercare, dar mai vino odată, pregăteşte-te mai bine", a spus Rodica Popescu Bitănescu.

"Felul atât de direct în care i-a spus asta mi-a dat eroare. M-am gândit că o să înceapă cu diplomaţie. Zici că e bunica lui Cheloo lângă noi", a spus Bendeac.

La final, acesta a spus "acum îi dăm cuvântul lui Cheloo 2".

Noutatea noului sezon iUmor

Noutatea celui mai nou sezon iUmor va fi prezența unui nou jurat-surpriză, în fiecare ediție, care li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. Pe lângă surpriza pe care o vor avea cei trei jurați permanenți, juratul surpriză al fiecărei ediții va fi ”ținta” unor roast-uri acide din partea unor persoane la care nici nu se va aștepta, în edițiile iRoast de miercuri, de la 20:30, înainte de Stand-up Revolution. Cine li se va alătura Deliei, lui Mihai şi lui Cheloo la masa juriului iUmor și cine va fi cel luat la roast miercurea viitoare la iRoast, telespectatorii vor afla urmărind premiera sezonului 12, vineri, de la 20:30, la Antena 1.

"Să fie tăcut, respectuos, să nu sară calul, să nu ne deranjeze, să fie acolo în caz că vrem să îl întrebăm ceva", a spus, în glumă, Cheloo, întrebat cum şi-ar dori să fie al patrulea jurat.

