Rectorul Azamfirei (UMFST): Viitorul e al universităților comprehensive, conectate, agile, nu al celor izolate în turnuri de fildeș

„Am fost inspirați, ne-am uitat la ce se întâmplă în Europa, la universitățile multidisciplinare care și-au consolidat forța prin diversitate academică. Am înțeles că viitorul e al universităților comprehensive, conectate, agile, nu al celor izolate în turnuri de fildeș. Dacă tot am vrut să fim parte a lumii academice globale, am decis că nu e suficient să mimăm asta doar prin discursuri, ci să o facem concret (...). Stimați membri ai comunității academice, dragi colegi, dragi prieteni, parteneri în construcția unei idei curajoase, au trecut șapte ani, nu șapte zile, nu șapte luni. Șapte ani de la momentul în care două universități cu istorii, cu identități, cu tradiții proprii și cu orgolii proprii au decis să renunțe la ale lor pentru a construi ceva al nostru”, a spus prof.dr. Leonard Azamfirei.

El a subliniat că în peisajul învățământului superior românesc trebuie înțeleasă lecția că timpul nu mai are răbdare cu „fragmentarea, duplicarea, paralelismul inutil”.



„Sunt câteva lecții pe care eu și probabil și dumneavoastră le-am învățat de-a lungul timpului, în cei șapte ani. Prima lecție este viziunea. Totul a pornit de la o idee. Una simplă, dar îndrăzneață, aceea că viitorul educației superioare nu mai are răbdare cu fragmentarea, cu duplicarea, cu paralelismul inutil. A fost nevoie de o viziune care să vadă dincolo de zidurile propriei instituții și să înțeleagă că puterea vine din unire. Nu întâmplător această viziune s-a născut la UMF, dar nu a rămas acolo. A fost preluată, discutată, chiar contestată, pentru că viziunile reale nu provoacă doar aplauze, ci mai ales neliniști”, a arătat rectorul UMFST 'George Emil Palade' Târgu Mureș.



Potrivit acestuia, unificarea celor două universități a fost o premieră și a necesitat mult curaj pentru a merge pe 'un teren nebătătorit', iar acest lucru s-a datorat unei părți a membrilor Senatului UMF Târgu Mureș și fostului rector, dr. Constantin Copotoiu, precum și conducerii UPM, profesorilor Călin Enăchescu, Cornel Sigmirean și Vasile Boloș, fiindcă au pus interesul instituțional mai presus de funcții.



„Nu a fost doar un exercițiu juridic sau administrativ, a fost o luptă pentru ideea de a construi o universitate interdisciplinară, unde Ingineria să se unească cu Medicina, Literele cu Farmacia, Informatica cu Științele Sociale. Un vis despre care toți spuneau că sună bine în teorie. Noi am făcut să sune bine și în practic”, a afirmat Leonard Azamfirei.



Rectorul UMFST Târgu Mureș a arătat că în timpul procesului de fuziune, pe lângă numeroasele lecții pozitive, a învățat și lecția trădării chiar în Senatul universității, care a dus la procese în instanță timp de doi ani.



„Am fost dați în judecată pentru curajul de a face ceva bun. Cu ironia soartei, am câștigat. Justiția a confirmat ceea ce conștiința noastră știa deja că binele colectiv, făcut corect și legal, învinge. Până la urmă, chiar dacă au trebuit să treacă doi ani și multe dosare, astăzi suntem UMFST 'George Emil Parade' din Târgu Mureș, o universitate puternică, recunoscută internațional, competitivă, cu o identitate unitară, cu campusuri moderne, cu proiecte îndrăznețe. Suntem o voce, suntem o forță, suntem rezultatul unei decizii asumate, suntem completă, cu centre de cercetare de top, cu parteneriate internaționale solide, cu o comunitate academică unită”, a mai menționat rectorul Leonard Azamfirei.



Fostul rector al UPM Târgu Mureș, profesor universitar doctor Călin Enăchescu, a precizat, în cadrul ceremoniei, că primii pași spre fuziunea celor două instituții academice s-au făcut în anul 2012, iar după doi ani s-a decis formarea unui consorțiu universitar, însă fuziunea propriu-zisă s-a realizat în urmă cu șapte ani.

„Evident, fuziunea n-a fost un act ușor de nicio parte (...) și procesul încă mai continuă. De ce zic că încă continuă? Pentru că n-am epuizat toate resursele posibile ale realizării acestei sinergii între cele două colective, pentru că acum suntem sub aceeași cupolă (...). Este nevoie de crearea unei sinergii la nivelul colectivelor de cercetare, să permitem studenților să-și atragă cursuri din celelalte domenii, cum este sistemul american, de exemplu (...) Poate că ar fi o idee bună, domnule rector, să introducem un curs de inteligență artificială la toate specializările, pentru că, repet, este un instrument universal de a rezolva probleme”, a mai afirmat prof.univ.dr. Călin Enăchescu.



UMFST are în prezent circa 13.000 de studenți, cifră ce reprezintă peste 10% din populația Târgu Mureșului, aceștia fiind înmatriculați la programele de licență, master, doctorat și rezidențiat de la cele șapte facultăți: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină în Limba Engleză, filiala UMFST - UMCH Hamburg, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe și Litere 'Petru Maior', Facultatea de Economie și Drept.

