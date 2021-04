Răzvan Simion, dezvăluire rușinoasă despre fiica lui, Ianca. Bobonete a rămas surprins: S-a conceput, practic, cu Dani de față

Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost invitat, recent, în cadrul podcastului actorului Mihai Bobonete și a dat câteva răspunsuri surprinzătoare.

Ce a putut spune Răzvan Simion despre fiica sa, Ianca

Răzvan Simion are doi copii din prima căsătorie, o fată, Ianca, și un băiat, Tudor.

La un moment dat, prezentatorul TV a povestit o întâmplare amuzantă care s-a petrecut acum 18 ani și totul ține de Dani Oțil și de fiica lui, Ianca.

Este cunoscut faptul că relația celor doi matinași de la Neatza este una extrem de solidă și de lungă, cei doi fiind colegi încă din școală, motiv pentru care au împărțit nenumărate momente, unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute.

Ei bine, fostul iubit al Lidiei Buble i-a povestit lui Mihai Bobonete că fiica lui Ianca a fost concepută aproape în prezența lui Dani Oțil. Răzvan Simion a explicat mai apoi că se referea la faptul că prima dată când au venit de la Reșița în Capitală, Răzvan și fosta lui soție Diana locuiau împreună cu Dani, iar momentul conceperii fiicei sale, acum în vârstă de 17 ani, s-a petrecut aproape de față cu Dani, din moment ce ușa care le despărțea camerele nu se închidea foarte bine.

"Am stat niște ani împreună și când am venit în București am stat împreună. Ianca s-a conceput, practic, cu Dani de față. Aveam o ușă la cameră care nu se închidea bine niciodată", a declarat Răzvan Simion amuzat, în podcastul lui Mihai Bobonete de pe Youtube.

Tudor, fiul lui Răzvan Simion, seamănă cu Dani Oțil

Copiii lui Răzvan Simion locuiesc la Timișoara, alături de mama lor, dar vin destul de des la București. În ceea ce-l privește pe Tudor, fiul său, vedeta de la Antena 1 spune că deși seamănă fizic cu el, a preluat din pasiunile lui Dani Oțil.

"Copiii fac foarte bine. Ianca vine mai des pe la București, Tudor se cam plictisește pe aici pentru că nu are prieteni, nu are toate ustensilele cu care se dă. Acum strânge bani de motor. El seamănă mai mult cu Dani, deși fizic seamănă cu mine", a mai spus Răzvan Simion.