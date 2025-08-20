Data actualizării: | Data publicării:

Răsturnare de situație! Toni Neacșu afirmă că, de fapt, NU se va interzice cumulul pensie-salariu la stat

Angajații de la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul, cel puțin așa afirma ministrul Tanczos Barna. Avocatul Toni Neacșu a explicat, mai exact, ce se va întâmpla.

”Guvernul pregăteşte modificări în ceea ce privește cumulul pensiei cu salariul în cazul bugetarilor. O ordonanță aflată în lucru va prevede că angajații de la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul. Cei cu vârsta de pensionare pot continua să muncească, în firme sau unităţi de stat, până la vârsta de 70 de ani, dar fără a primi și pensie”, a spus ministrul Tanczos Barna.

Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, a explicat situația, spunând că ”proiectul de OUG făcut public nu interzice cumulul pensie-salariu la stat, ci doar stabilește ca nu poti rămâne pe acelasi post după ce ai ieșit la pensie”.

”Tánczos Barna isterizează lumea degeaba: proiectul de OUG făcut public nu interzice cumulul pensie-salariu la stat, ci doar stabilește ca nu poti rămâne pe acelasi post după ce ai ieșit la pensie. Dacă optezi sa ieși la pensie pleci acasă, dar talentul sau pilele te pot angaja din nou la stat, cumulând bine merci. Pensionarii din SRI care s-au reangajat la stat în administrația prezidențială sau Guvern, de exemplu, rămân bine merci acolo, cumulând pensia cu salariul”, a scris Adrian Toni Neacșu, pe contul său de Facebook.

Ce a mai afirmat Tanczos Barna

”Să vedem până săptămâna viitoare ce propuneri mai vin și vor fi discutate în coaliție, dar lucrul cel mai important este ca acele persoane care ar putea să se retragă din activitate, pe un loc de muncă care ar putea fi ocupat de un tânăr care este la șomaj, de exemplu, trebuie să aleagă această variantă și trebuie, pe parcurs, încet-încet să elibereze locurile de muncă pentru noile generații. Nu e normal ca tinerii să primească indemnizație de șomaj, în timp ce alte persoane cumulează salariu și pensie, ocupând acel loc de muncă care ar fi disponibil, teoretic pentru un tânăr care își începe cariera în administrația de stat, de exemplu”, a mai spus vicepremierul Tanczos Barna.

