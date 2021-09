Raluca Bădulescu, schimbare fizică totală: Operația mi-a schimbat viața

”Cu stilul te nașți! Moda este trecătoare! Stilul face parte din personalitatea fiecăruia, putem să ne pliem pe diferite trenduri, însă va rămâne în permanenta o constantă care face parte din personalitatea mea. Raluca Badulescu, chiar daca s-a schimbat fizic, a rămas mereu o persoana pe care o recomandă excesele vestimentare, opulența, ținutele nonconformiste; sunt o prezență greu de trecut cu vederea și spun ceea ce gândesc”, a zis Raluca Bădulescu.

Întrebată dacă greutatea în plus poate fi un impediment pentru a fi în pas cu moda, vedeta a zis:

”La ora actuală, trăim niste vremuri în care dispar aceste prejudecați care ne-au întunecat ani și ani de zile judecata. Mulți ani toți am fost regimentati ca să gândim că daca nu ai greutatea și înălțimea ideala nu ești bun. Greșit! Din ce în ce mai multe case de moda apelează și creează pentru modele plus size. A trecut de mult vremea în care trebuie să ne încadram în tiparele de frumusețe 90-60-90; mă bucura că am fost o deschizătoare de drumuri în acest sens, spun asta fară modestie, pentru că desi greutatea mea s-a schimbat radical, a rămas aceeași constantă vestimentar, am rămas aceeași persoană”.

A trecut printr-o operație care a deschis drumul către o nouă viață

”Această operație de gastric sleeve mi-a schimbat viața în bine și am făcut aceasta operație din motive de sănătate. Alex, fiul meu, avea pe vremea aceea 10 ani și vă dați seama că era foarte greu pentru mine, deja să nu pot să mai ies prin parc cu el, kilogramele în plus nu te ajuta. Sunt sănătoasă, aceasta este lucrul cel mai important dintre toate, nimic nu este mai presus de sănătate”, a mai zis Raluca Bădulescu pentru Spectacola.