Rafila a semnat contractele de finanţare pentru infrastructură spitalicească nouă prin PNRR

Au fost semnate contracte de finanţare pentru mai multe spitale militare - Spitalul Militar de Urgenţă 'Dr. Alexandru Augustin' Sibiu - pavilion politraumă, Spitalul Militar de Urgenţă 'Dr. Ion Jianu' Piteşti - pavilion politraumă, Spitalul Clinic de Urgenţă Militar 'Dr. Ştefan Odobleja' Craiova - pavilion politraumă, Spitalul Militar de Urgenţă 'Regina Maria' Braşov - pavilion politraumă.

De asemenea, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, s-au semnat contracte pentru Centrul de diagnostic şi tratament al Tuberculozei Zerlendi, Bucureşti - spital nou, Institutul de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta', Centrul de Psihiatrie pediatrică în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie 'Prof. Dr. Alexandru Obregia', o policlinică municipală cu specializarea cardiologie şi oncologie la Constanţa, dar şi pentru construirea unui corp nou - Departament sănătatea mamei şi copilului - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 'Sf. Apostol Andrei' Constanţa.

Evenimentul a avut loc în Amfiteatrul Ambulatoriului Clinic Integrat al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central 'Dr. Carol Davila' (SUUMC).

'Este un moment important în drumul nostru început în anul 2022 de investiţii accelerate în sistemul de sănătate din România. Echipa Ministerului Sănătăţii a făcut tot ce a putut astfel încât toate aceste proiecte să fie finanţabile şi finanţate la timp nu numai pentru asistenţa medicală spitalicească, pentru toate tipurile de asistenţă medicală. (...) Programul de investiţii accelerate la Ministerul Sănătăţii este prioritar', a afirmat Rafila.

Ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, a evidenţiat că încrederea pacienţilor în spitalele militare se află la un nivel foarte ridicat.

'Datele statistice arată an de an că încrederea pacienţilor români în spitalele noastre este la un nivel foarte ridicat. (...) Documentele pe care am onoarea să le semnez astăzi alături de domnul Rafila, ministrul Sănătăţii, ne permit finanţarea de construcţii noi cu aproape 400 de milioane de lei în cadrul Componentei 12 Sănătate aferente PNRR la patru spitale militare din ţară', a precizat Tîlvăr.

El a menţionat că se va construi un pavilion nou de chirurgie post traumatică la Spitalul Militar de Urgenţă 'Dr. Ion Jianu' Piteşti, a cărui valoare se ridică la aproximativ 111 milioane de lei, din care alocarea de la bugetul de stat este de aproape 4,7 milioane de lei.

'Se vor construi pavilioane politraumă noi la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar din Craiova unde valoarea investiţiei se ridică 52 milioane de lei între care 2,6 milioane fiind cofinanţare de la bugetul de stat, la Spitalul Militar de Urgenţă 'Dr. Alexandru Augustin' din Sibiu avem o investiţie de 97 milioane de lei din care cofinanţare naţională este aproape 5 milioane de lei şi la Spitalul Militar de Urgenţă 'Regina Maria' din Braşov unde vor fi alocate 135 de milioane de lei cu o finanţare de 7,6 milioane de lei. Toate aceste investiţii vor asigura servicii medicale la cele mai înalte standarde militarilor şi civililor care activează în Ministerul Apărării Naţionale, rezerviştilor Armatei Române, militarilor aliaţi (...), precum şi foarte important pacienţilor civili', a spus ministrul, notează Agerpres.

