Radu Herjeu, despre un moment de la ”Românii au talent”: Rușine celor care au folosit un copil de 7 ani, rar am văzut ceva mai trist în 13 ani ai spectacolului ăsta

”Aseară am citit câteva comentarii despre prestația unui băiețel la Românii au Talent, recompensată cu Golden Buzz. Am zis să văd și eu momentul, să nu comentez din auzite. Oau! Mai rar am văzut ceva mai trist în 13 ani ai spectacolului ăsta.

Rușine celor care au folosit un copil de 7 ani (care răspunde la întrebarea ”de ce te cheamă x” cu ”așa m-au botezat părinții”) pentru a transmite un mesaj cu care nu doar că nu are nimic în comun, dar 99% îi este inaccesibil (ca limbaj, subiect, conjunctură, implicații). Și care, mai mult ca sigur, habar n-au ce înseamnă ”silnicii”.

Dar el, sunt convins, știe! Mult mai cringe decât alți copii care, pe aceeași scenă, la vârste apropiate, cântau cu patos despre pierderea iubirii vieții lor sau despre trădarea în dragoste”, a scris Radu Herjeu, pe pagina sa de Facebook.

Vezi detalii - Golden Buzz pentru Rareș Prisacariu. Copilul din Botoșani a încremenit sala de la Românii au Talent / video

