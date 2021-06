Rădoi: Nu plec până când nu vom încheia acest proiect la naţională

Selecţionerul echipei naţionale, Mirel Rădoi, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă online, comentând despărţirea lui Adrian Mutu de selecţionata de tineret, că el nu va pleca de la conducerea primei reprezentative până la finalul proiectului început, indiferent de modul în care se va termina acesta.



El a explicat însă că şi el este tentat să antreneze o echipă de club, la fel ca Adrian Mutu, deoarece este tânăr şi dornic să muncească zi de zi.

Întrebat ce părere are despre plecarea lui Adrian Mutu de la selecţionata Under 21 a României şi preluarea formaţiei FCU Craiova, Rădoi a răspuns: "Nu am fost surprins de plecarea lui acolo. Pentru că ştiam că Adi îşi doreşte, aşa cum toţi ne dorim, doar că el a făcut-o mai devreme. Dar e normal, suntem tineri, avem foarte multe idei, multă putere de muncă... vrem să muncim zi de zi. Însă eu sunt încă aici pentru că am zis că nu plec până în momentul în care vom încheia acest proiect, indiferent cum se va termina. Îi urez baftă lui Adi şi sper să fie inspirat în alegeri".



La 31 martie, după înfrângerea cu 2-3 suferită de România în deplasare cu Armenia din preliminariile CM 2022, selecţionerul echipei naţionale a României, Mirel Rădoi, declarase că se gândeşte la demisie, el precizând că va avea o discuţie cu conducerea FRF întrucât poate cu venirea altui antrenor se pot remedia lucrurile la prima reprezentativă, relatează Agerpres.

Miercuri, 2 iunie, ora 21:45, România întâlneşte Georgia, la Ploieşti

Este primul meci cu spectatori al naţionalei României de la începutul pandemiei de coronavirus. Partida se joacă pe stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti.

Pentru a respecta condițiile prevăzute în Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății nr. 310/708/2021 privind prezența spectatorilor, la acest joc pot asista doar persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 (minimum 10 zile de la rapel) și cele care prezintă un test negativ RT-PCR (efectuat în ultimele 72h înaintea meciului) sau rapid antigen (efectuat în ultimele 24h înaintea meciului, certificat de un laborator autorizat de Ministerul Sănătății).

Regulile privind testarea COVID-19 se aplică și copiilor cu vârsta mai mare de 5 ani, transmite Federaţia Română de Fotbal.