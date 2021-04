Rădoi: După EURO U21 din 2019, am purtat două zile tricoul echipei naţionale

"După Campionatul European Under 21 am avut un tricou cu toate semnăturile jucătorilor pe care l-am purtat două zile, nu exagerez. Evident că nu am dormit în el noaptea. Apoi înaintea meciului cu Islanda am luat pe mine tricoul echipei naţionale în cantonament. Foarte mulţi jucători îşi doresc tricoul naţionalei, la fel şi suporteri, dar sunt doar câţiva norocoşi care îl poartă. Iar din punct de vedere al emoţiilor, acele momente nu pot fi împărtăşite cu oameni care nu au îmbrăcat tricoul echipei naţionale.

Chiar mă uit la meciuri şi văd oameni fericiţi îmbrăcaţi în acest tricou. De multe ori simt că şi-ar dori să facă pasul către teren. Din păcate nu pot, dar noi le mulţumim că sunt acolo, alături de noi, şi sper să le ţină pumnii jucătorilor noştri", a afirmat fostul antrenor al echipei naţionale de tineret, în prezent selecţioner al primei reprezentative într-un interviu acordat canalului de YouTube al Federaţiei Române de Fotbal, relatează Agerpres.



El a menţionat că tricoul echipei naţionale este cel mai dorit tricou din România.