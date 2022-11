Putin, enervat de premierul Armeniei, a aruncat stiloul pe masă. Tudor Curtifan (DefenseRomania.ro): Nu e o postură foarte fericită pentru Moscova

Nikol Pashinyan, premierul Armeniei, a refuzat să semneze o declarație în urma summitului Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO). După gestul oficialului armean, Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a fost filmat în timp ce a aruncat stiloul pe masă. De asemenea, în imagini se observă și o stare de șoc la Aleksandr Lukașenko.

Nikol Pashinyan refused to sign a declaration following the Collective Security Treaty Organization (CSTO) summit.



In fact, it means that the CSTO has collapsed completely.



Putin dropped his pen, Lukashenko is shocked. pic.twitter.com/lqPwusW4Gi