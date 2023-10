Proteste violente la Paris, în ciuda interdicției pentru manifestațiile pro-Palestina. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă /video

Cu toate acestea, în ciuda interdicției, câteva sute de manifestanți pro-palestinieni s-au adunat în centrul Parisului în grupuri separate pe care forțele de poliție au încercat să le țină separate.

Aceștia scandau lozinci precum "Israelul ucide" și "Macron e complice", referindu-se la președintele francez Emmanuel Macron, care a condamnat atacul mortal al grupului militant palestinian Hamas și și-a exprimat solidaritatea cu Israel.

"Trăim într-o țară cu lege civilă, o țară în care avem dreptul să ne exprimăm și să protestăm. (Este nedrept) să interzici de o parte și să autorizezi de cealaltă, pentru că nu se vorbește despre realitatea din Palestina", a declarat Charlotte Vautier, în vârstă de 29 de ani, angajată la o organizație non-profit.

Mai devreme în această săptămână, Hamas a apelat la proteste în toată lumea musulmană pentru a susține palestinienii.

Două manifestații pro-palestiniene în Paris fuseseră deja interzise, joi, din cauza temerii de posibile tulburări, când ministrul de Interne, Gerald Darmanin, le-a spus prefecților să interzică toate demonstrațiile pro-palestiniene din țară.

