Programul „plămân artificial” se extinde. Spitale din Bihor, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara intră în rețea

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Sanatate
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Ministerul Sănătății a decis extinderea rețelei de unități finanțate prin programul național „Acțiuni Prioritare – ECMO”, destinat pacienților aflați în stare critică. Programul permite susținerea artificială a funcțiilor vitale atunci când acestea nu mai pot funcționa singure.

„Ministerul Sănătății extinde rețeaua unităților finanțate pentru tratamentul pacienților critici prin programul AP-ECMO (cunoscut și sub numele de plǎmân artificial)”, se arată în comunicat.

Lista unităților sanitare care vor beneficia de această extindere include Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, precum și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

„Astăzi a fost aprobată includerea unor noi unități sanitare în lista rețelei AP-ECMO”, subliniază Ministerul Sănătății. Conform instituției, această decizie are ca obiectiv principal consolidarea infrastructurii de tratament pentru cazurile critice și reducerea timpului de intervenție în fața unor situații medicale de maximă gravitate.

Extinderea programului reprezintă, potrivit oficialilor, o investiție directă atât în infrastructură, cât și în resursele umane specializate. „Ministerul Sănătății își reafirmă angajamentul de a sprijini echipele medicale care lucrează zi de zi pentru pacienți în stare critică, investind în infrastructură și resurse umane specializate”, se mai arată în comunicat.

