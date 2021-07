Prof Univ Dr Alexandru Vlad Ciurea vă spune secretul bunei funcționări a creierului.

”Trei elemente sunt esențiale pentru buna funcționare a creierului. Și ele nu costă nimic. Am să o spun mereu și mereu: apă, oxigen, odihnă.



Apa ajută sistemul vascular, curăță „deșeurile”, îmbunătățește starea celulelor, reglează temperatura și de aici efectele pozitive: îmbunătățește memoria, atenția, revigorează întregul organism. Dimineața, când ne trezim, recomand să bem două pahare cu apă. Este „combustibilul” de care avem nevoie pentru a funcționa optim.



Oxigenul. Creierul are nevoie de o cantitate mare de energie, iar aceasta este generată de procese consumatoare de oxigen. Recomand ca dimineața să ținem ferestrele deschise. Pentru că nivelul de poluare din orașe este mai scăzut la primele ore. Recomand de asemenea plimbări în parc. Respectând, desigur, regulile acestor timpuri. Avem și parcuri, și păduri, nu e nevoie să mergem foarte departe sau să tot lăudăm alte țări. România este superbă!



Odihna este crucială. NIMIC nu odihnește creierul mai bine decât somnul. Recomand ca oră de culcare ora 22.00, cel târziu. Fără televizor, telefon, tablete etc.



Toate acestea ne sunt la îndemână. Depinde de noi să ne protejăm, să avem grijă de sănătatea noastră. Pentru că altfel vom depinde de alții!”, a spus Prof Univ Dr Alexandru Vlad Ciurea.

Prof Univ Dr Alexandru Vlad Ciurea: Care e cea mai sănătoasă ciocolată. RENUNȚAȚI la celelalte!

Prof Univ Dr Alexandru Vlad Ciurea ne spune care este cea mai sănătoasă ciocolată.

”Creierului îi plac dulciurile. Dar nu orice dulce! Zahărul îi face rău, mai ales cel rafinat, de aceea trebuie alese cu grijă produsele cu care ne răsfățăm sau din care ne „extragem” energie.

Vă spun din start: celula nervoasă va fi extrem de mulțumită cu dulciuri cât mai naturale. Ce avem aici? Fructele noastre de sezon, atunci când le avem. Slavă Domnului, România este o țară bogată din acest punct de vedere! Dacă totuși nu le avem, ne vom bucura de miere sau gem din fructe, dar preparat fără zahăr. (Da, se poate!) Acestea sunt bune și dau energie celulei nervoase.

Dacă sunteți iubitori de ciocolată, recomand ciocolata amăruie, cu o concentrație cât mai ridicată de cacao. Vă sfătuiesc să renunțați la acele combinații de ciocolată cu umpluturi, siropuri, creme sau arome diverse: sunt „poveri” care se metabolizează greu. Ciocolata amăruie păstrează totuși acel gust original și nealterat de cacao. Am vrut să vă spun aceste cuvinte pentru că astăzi este Ziua Mondială a Ciocolatei. Marcăm data la care prima băutură pe bază de cacao a ajuns în Europa, acum aproape jumătate de mileniu (anul 1550). Ce-i drept, o lume fără bomboane și ciocolată ar fi mai tristă!Sănătate!”, a fost mesajul transmis de Prof Univ Dr Alexandru Vlad Ciurea.