Prof. dr. Sarafoleanu, omul care a trăit jumătate din viață cu masca pe față: Dacă nu facem nimic, suntem nimic. Voi ce ați făcut?

”Dacă nu facem nimic, suntem nimic”

”Dacă am făcut ceva pentru medicina românească, dacă am făcut ceva pentru oameni, am făcut pentru că așa am simțit și am făcut în ideea filosofică și de viață că suntem ceea ce facem. Dacă nu facem nimic, suntem nimic. Dacă facem ceva pentru binele celorlalți oameni, așa cum dorim să facem și cum, de multe ori, suntem lăsați, ajutați să facem, cred că am făcut un lucru bun și cred că nu am trăit degeaba” a spus profesorul doctor academician Dorin Sarafoleanu, unul dintre marii specialiști în ORL ai României, în cadrul emisiunii ”Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, realizată de Radu Tudor.

”Ca în toate marile epidemii care au făcut ravagii pe globul pământesc, virusul vine tot dinspre zona asiatică, nu s-a știut nimic despre el”

Despre SARS-CoV-2, prof. dr. Sarafoleanu spune că este ”complet nou și complet necunoscut pentru întreaga lume medicală a planetei.” ”El a venit brusc și, ca în toate marile epidemii care au făcut ravagii pe globul pământesc, vine tot dinspre zona asiatică, nu s-a știut nimic despre el, patologia gravă, mortalitate foarte mare și de la asta s-a pornit. Atât medicina românească, cât și a celorlalte țări n-au prevăzut acest lucru. Medicina contemporană trebuie să fie mult mai predictibilă, după care vine prevenția” a subliniat medicul.

De ce a apărut vaccinul atât de repede

”Toată lumea întreabă, mai ales cei reticenți în privința vaccinării, de ce acest vaccin a apărut așa repede, într-un an, în timp ce vaccinurile vechi, clasice, au apărut după patru - cinci ani. Răspunsul este foarte simplu: atunci nu exista inteligența artificială, nu existau mijloacele actuale de cercetare, nu se pleca de la acest nivel de cunoștințe de imunologie, de comportament al organismului uman la agresiunile virale.” a explicat prof. dr. Sarafoleanu.

”Trebuie să înțelegem că acum nu salvăm viața unui om, a unui oraș. Virusul a cucerit toată planeta și trebuie să ne dăm mâna și să facem tot ce putem ca să lichidăm pandemia” a atras atenția medicul, care a dat exemplul Israelului, despre care spune că ”a fost întotdeauna cu un pas înainte pentru măsurile de prevenție, terapeutice, pentru că au fost disciplinați, politicul a înțeles că trebuie să dea prioritate științei. Știința nu are granițe. Și noi ar fi trebuit să contribuim pe plan internațional. Specialiștilor noștri le lipsesc condițiile și entuziasmul pe care trebuie să-l primească de la decidenții noștri politici.”

”Dar voi ce ați făcut pentru educația acestui popor?”

”Noi vom scăpa de această pandemie, dacă reușim să credem că acest vaccin face mai mult bine decât rău” spune prof. dr. Dorin Sarafoleanu.

”E foarte ușor să spui că ”ăsta e un prost, nu știe nimic, vai de capul lui”, dar eu i-aș întreba pe cei care fac asta: ”Dar voi ce ați făcut pentru educația acestui popor, că asta stă în mâna voastră?”. De ani de zile vrem să avem o țară educată. Totul pornește de la educație” a remarcat profesorul.

”Masca este extraordinară, este o invenție formidabilă”

”Ca om care am trăit jumătate din viață cu masca pe față, în sălile de operație, (...) masca te apără și pe tine de fluxul de virus pe care un om ți-l transmite, dar și pe cetățeanul respectiv de fluxul de virus dacă cumva ești infestat și nu știi, deci este formidabilă, este o invenție extraordinară, a făcut cel mai mare serviciu în această pandemie, alături de marii specialiști ai lumii în epidemiologie” a punctat reputatul medic.

