Prima ședință de Guvern condusă de Cătălin Predoiu. Bugetul CNI, pe agendă

Joi, 8 mai 2025, are loc prima ședință de guvern condusă de premierul interimar Cătălin Predoiu.

Guvernul interimar condus de Cătălin Predoiu se reuneşte joi în prima şedinţă, în cadrul căreia urmează să aprobe, între altele, şi un proiect de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- SA, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.



"Prin Legea bugetului de stat pe anul 2025, Legea nr. 9/2025, sumele alocate de la bugetul de stat şi din venituri proprii pentru finanţarea programelor de investiţii derulate de CNI SA au fost în sumă totală de 2.669.500 mii lei credite bugetare la nivelul surselor de finanţare. Faţă de aceste sume, CNI SA a estimat realizarea unor venituri totale din exploatare de 226.024 mii lei proporţional cu lucrările ce se pot executa până la limita maximă de credite alocate", se arată în nota de fundamentare a proiectului.



Se precizează că pentru anul 2025 "se estimează a fi realizate venituri totale în sumă de 236.826,92 mii lei, care au fost fundamentate pe baza contractelor aflate în derulare în anul 2025, încheiate cu persoane fizice sau juridice, nefinanţate din fonduri publice".



Referitor la bugetul CNI SA pentru anul 2025 se mai estimează "a fi efectuate cheltuieli totale în sumă de 154.171,19 mii lei, care au fost calculate ţinându-se cont de prevederile legale, de necesarul care să asigure desfăşurarea corespunzătoare a activităţii, de contractele de prestări de servicii sau furnizări de produse încheiate pentru acest an, de creşterea preţurilor la combustibili, gaz şi energie electrică, de creşterea preţurilor la încheierea poliţelor de asigurare, de nivelul realizat în anul 2024, de influenţele creşterii preţurilor generate de indicele de inflaţie prognozat pentru anul 2025, respectiv 4,4% precum şi de evoluţia cursului mediu de schimb 1 euro = 5,01 lei ".



Guvernul va aproba, printr-o altă hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.



Administraţia Naţională de Meteorologie prevede în bugetul de venituri şi cheltuieli la venituri totale suma de 126.820 mii lei, conform notei de fundamentare.



Un alt proiect de hotărâre vizează modificarea HG nr. 1182/2022 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping.



"Pentru punerea în aplicare a solicitării Cancelariei prim-ministrului, dar luând în considerare activităţile ANAD şi obligaţia instituţiei de a păstra conformitatea impusă de către Agenţia Mondială Anti-Doping, propunem reducerea numărului total de posturi cu 7 (funcţii publice vacante de execuţie), respectiv de la 62 la 55, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. Astfel, noua structură va cuprinde 50 funcţii publice din care: 5 funcţii publice de conducere (1 director şi 4 şef serviciu) şi 45 funcţii publice de execuţie", conform notei de fundamentare.



În şedinţa de guvern va fi aprobat şi un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei. Prin noul act normativ se propune, între altele, desfiinţarea unui post de secretar de stat şi a unei funcţii de secretar general adjunct la Ministerul Energiei.



Executivul va analiza şi un proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2025 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor.

