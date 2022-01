Preşedintele FIFA plusează: Propune ca şi EURO să se desfăşoare din doi în doi ani

"Cupa Mondială la fiecare doi ani nu este o solicitare a mea, ci a Congresului FIFA, care a cerut un studiu de fezabilitate", a declarat Infantino într-un interviu acordat postului italian de radio RAI, în care a subliniat: "Am făcut un studiu foarte serios, care din punct de vedere sportiv ar funcţiona, iar impactul economic ar fi pozitiv pentru toţi".



"Cel mai important este că e pozitiv pentru protejarea ligilor naţionale şi pentru fotbaliştii înşişi. Ar fi mai puţine meciuri, cu pauză în iulie. În Europa există opoziţie, dar aceasta este o modalitate mai incluzivă. De asemenea, Campionatele Europene ar putea avea aceeaşi cadenţă", a adăugat el.



Infantino s-a referit şi la timpul efectiv de joc şi a precizat că este un aspect care ar trebui studiat.



"Sunt tradiţionalist, pentru că fotbalul este un sport tradiţional, dar şi modern, prin faptul că nu are tabuuri. Una dintre cele mai mari probleme din fotbalul nostru este că atunci când are loc un mic fault, jucătorul rămâne la pământ şi nu se mişcă. Ne putem gândi puţin mai mult la timpul real, nu se poate ca în 90 de minute meciurile să dureze de fapt 47 (de minute). Deci nu ştiu dacă soluţia este cronometrul sau nu. Am fost împotriva VAR la început, dar am văzut că poate ajuta arbitrajul", a adăugat el.



"Ceea ce poate .ajuta fotbalul este binevenit, la fel şi regula ofsaid-ului, care oferă atacanţilor un avantaj. Acesta este, de asemenea, unul dintre punctele pe care le studiem", a mai spus preşedintele FIFA.



Întrebat despre posibilitatea ca Stadionul Olimpic din Roma să fie redenumit Stadionul Paolo Rossi, în memoria fostului atacant italian, eroul Cupei Mondiale din 1982, care a decedat în 2020, Gianni Infantino s-a arătat entuziasmat.



"Nu este nimeni împotriva lui Pablito. Trebuie să susţinem ideea de a da Stadionului Olimpic numele lui Paolo Rossi. Nimeni ca el nu a avut un impact asupra italienilor în lume", consideră preşedintele FIFA.



Guvernul italian trebuie să se pronunţe în privinţa acestei posibilităţi, după ce Camera Deputaţilor a aprobat joia trecută o iniţiativă în acest sens, cu 87 de voturi pentru, 5 împotrivă şi 2 abţineri.



"De la Cupa Mondială din 1982, toţi italienii din lume au fost văzuţi în mod diferit. Din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie făcut şi trebuie făcut rapid. Felicit Parlamentul şi Guvernul. Tinerii ar trebui să-şi amintească de Rossi", a conchis Gianni Infantino, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News