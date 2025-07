Premierul Ilie Bolojan explică pachetul fiscal de austeritate. "Este o urgență națională"

Guvernul îşi asumă răspunderea în Parlament pe pachetul fiscal de austeritate. Premierul Ilie Bolojan a vorbit în ședința de plen despre măsurile de austeritate, încercând să explice de ce acestea sunt necesare.

„Doamnelor și domnilor deputați și senatori, Vin astăzi în fața dumneavoastră și a tuturor românilor care ne urmăresc pentru angaja răspunderea Guvernului României pentru primul pachet de măsuri fiscale și bugetare. Un pachet de măsuri pe care suntem nevoiți să le luăm într-o perioadă foarte scurtă. Nu este un gest ușor, nici pentru mine, nici pentru colegii mei, nici pentru Coaliția de partide care își asumă această decizie.

Este, însă, o urgență națională și un act de responsabilitate. România are nevoie de corectarea acumulărilor negative, iar acest pachet este începutul. Așa cum am afirmat la preluarea mandatului, direcțiile de acțiune rămân neschimbate: ordine în finanțele țării, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Iar respectul începe de la a spune adevărul și a îmi asuma responsabilitatea.

Bolojan: Cum se traduce acest ”Junk” pe înțelesul fiecărui român

România a avut în 2024 cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană: peste 9,3% din PIB. Așa cum am mai spus, pentru fiecare 100 de lei încasați, statul a cheltuit 132, iar pentru asta România s-a împrumutat și se împrumută scump în fiecare zi pentru a funcționa. Acest lucru trebuie să se oprească aici, altfel ne așteaptă așa numitul ”Junk”, respectiv titlul de ”țară nerecomandată pentru investiții”, cum definesc termenul agențiile de rating.

Cum se traduce acest ”Junk” pe înțelesul fiecărui român: Dacă România ajunge în această situație, vom avea cu siguranță următoarele consecințe: taxe mult mai mari, prețuri mai mari și putere de cumpărare mai mică dobânzi la credite mai mari pentru stat și cetățeni o presiune mult mai mare pentru reducerea locurilor de muncă din sectorul bugetar. fonduri europene blocate România ar deveni o țară nefrecventabilă economic, ocolită de investitori și lipsită de oportunități pentru cetățeni.

Pe scurt, țara noastră s-ar întoarce în urmă cu 15-16 ani, într-una din cele mai grele situații de instabilitate economică și politică de după decembrie 89. Românii care ne ascultă acum s-ar putea întreba de ce ne-ar interesa ratingul țării noastre, ce legătură are cu fiecare dintre noi personal? Din păcate, fiecare român ar fi direct afectat de consecințe. Impactul ar lovi deopotrivă pe tineri și seniori, pe angajații de la stat și de la privat, pe micii întreprinzători și marile companii, fiecare familie. Acest lucru poate fi evitat. Încă.

"Pentru a evita acest scenariu venim astăzi cu primul pachet de măsuri adoptate în Guvern, pentru care ne asumăm răspunderea"

Nu suntem încă în ceasul al doisprezecelea. Suntem însă la limită. Suntem aici să evităm acest scenariu, pentru ca România să renască economic și să prospere în următorii ani. Știu că aceste măsuri nu sunt populare. Le mulțumesc românilor pentru răbdare și înțelegere. Vreau să le transmit românilor că această perioadă dificilă va dura o perioadă limitată. După ea există speranță. Dacă facem ce trebuie în următoarele luni vom fi într-o altă situație la sfârșitul anului viitor. Stimați colegi, Până la a ne atinge dezideratul de prosperitate, rațiunea și pragmatismul ne îndeamnă să vedem urgențele noastre. Aproape 40% din deficit este generat de cheltuieli permanente, în special salariale, în condițiile în care avem deja cheltuieli cu salariile în sectorul public raportat la cei care contribuie la ele, peste media Uniunii Europene.

Suntem, pe de altă parte, printre țările cu cele mai mici venituri fiscale din UE (26% din PIB față de 40% în vestul Europei). Avem cote de TVA și taxe pe dividende printre cele mai reduse. Eu nu spun că nu e bine să ne dorim să le ținem cât mai jos, dar trebuie să fim și realiști. În primul rând, trebuie să le încasăm, combătând evaziunea fiscală și fraudarea banului public. Dar asta nu se poate face de pe o zi pe alta. Or, fără un sistem fiscal corect și predictibil, nu vom mai avea cu ce plăti drumuri, spitale, armată, salarii sau pensii. Fără a ține pasul de dezvoltare și ordine cu țările membre, nu vom mai primi sprijinul fondurilor europene. Ne vom izola și afunda în propriile scenarii financiare păguboase, așa cum s-a întâmplat deja. Pentru a evita acest scenariu venim astăzi cu primul pachet de măsuri adoptate în Guvern, pentru care ne asumăm răspunderea.

Ce prevede pachetul fiscal





Acest pachet vizează: Reorganizarea TVA:

- Cota standard va fi de 21%. Cota redusă va fi de 11% (pentru alimente de bază, medicamente, lemn de foc, cărți, canalizare, energie termică, HoReCa – temporar).

- Creșterea necesară a unor accize. Vor crește cu 10% accizele la alcool și carburanți. De asemenea, vor crește accizele și pentru tutun.

-Introducerea CASS pentru pensii peste 3.000 lei. Se plătește doar pentru partea care depășește acest prag. Obiectivul dorit este creșterea numărului de contribuabili la sănătate de la 6 milioane, la 8 milioane.

- ⁠Taxarea capitalurilor mari: Impozitul pe dividende rămâne 10% în 2025, apoi va ajunge la 16%, începând cu 1 ianuarie 2026 și Profiturile suplimentare ale băncilor și companiilor de jocuri de noroc se impozitează mai mult, iar câștigurile companiilor de jocuri de noroc vor fi suprataxate.

- ⁠Înghețarea unor cheltuieli bugetare: În anul 2026 se îngheață salariile și pensiile din sistemul public și Se limitează angajările și sporurile nejustificate.

Ilie Bolojan, clarificări legate de educație

Stimați colegi, în afara acestor măsuri, aș vrea să fac și unele clarificări legate de educație. Aș vrea să fie limpede pentru toată lumea: titularii din Educație nu-și pierd locurile de muncă și nu li se taie din salarii. Da, e adevărat, vor fi mai puține plăți cu ora și câștigurile suplimentare din această activitate se vor reduce. Iar bursele nu dispar, dar sistemul se reorganizează pentru a deveni sustenabil și meritocratic.

- Bursele vor fi acordate doar pentru merit real (minim nota 9, max. 15% dintr-o clasă) și burse sociale pentru nevoi reale. Se elimină, așadar, anomalia prin care aproape o întreagă clasă primea bursă de merit fără performanță.

- Gândiți-vă că în trei ani de zile, din cauza anomaliilor din sistem, bugetul pentru bursele elevilor a crescut de peste 25 de ori, de la 188 de milioane la 4,7 miliarde.

- Norma didactică va crește cu 2 ore, ajungând în felul acesta aproape de norma medie europeană.

"Sunt un premier cu mandatul pe masă"

În spațiul public se discută că vor avea de suferit doar cei mai amărâți și sinecuriștii nu vor avea nimic de pierdut. Că s-a început cu bursele, nu cu politicienii.

Vreau să asigur pe toată lumea de un lucru foarte clar. Sunt un premier cu mandatul pe masă și cu asumarea întregii răspunderi, că tot ce am spus că se va pune în practică, se va și întâmpla. În caz contrar, eu nu voi mai fi prim ministru. Îi rog pe cei îngrijorați de ordinea în care luăm măsurile să urmărească pașii pe care îi facem și vor observa că nu vom rata nimic din ceea ce am promis. Dar nu putem face totul în câteva zile. Toate măsurile despre care am vorbit în programul de guvernare și poate mai multe decât atât, vor aduce echitate și dreptate. Promisiunea mea este că vom face ordine în finanțele țării noastre. Dorința mea este să demonstrez că putem avea o bună guvernare cu respect pentru cetățeni", a declarat Ilie Bolojan.

