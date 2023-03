Povestea unui tânăr cu epilepsie: Boala îți impune restricții: fără nopți nedormite, chefuri, alcool, cafea, ciocolată, sucuri cu conținut de cafeină

Povestea unui tânăr cu epilepsie povestită de mama lui:

“NOI ca familie ne luptam cu afectiunea fiului nostru de peste 15 ani. Ca parinti am trecut prin toate etapele psihologice cand am aflat diagnosticul: șoc, spaima, negare, agitatie, frustrari si in final acceptarea diagnosticului. Spun NOI pentru ca este un efort comun intre persoana diagnosticata si apartinatori. Pe noi, diagnosticul de epilepsie ne-a educat, ne-a schimbat comportamentul, modul de viata, modul de abordare a tuturor problemelor si mai ales planurile de viitor ale noastre si ale fiului nostru (epileptic). Planurile noastre au fost pozitive, realizabile, clare si cu proiectii spre viitor. Am decis clar ce vrem sa obținem: o viata frumoasa!

Andy a fost diagnosticat la 9 ani cu epilepsie, a finalizat gimnaziul si in urma examenului de capacitate a intrat la un liceu de filologie. Un liceu linistit si cu un colectiv calm. Colegii de clasa au fost alaturi de el, mai ales ca in clasa 10 a facut o criza la scoala. Practic liceul l-a format sa aiba incredere in el. Nota la Bacalaureat a fost mare si a avut posibilitatea sa aleaga orice facultate. A urmat o facultate tehnica, inginerie, specilizarea Robotica industriala. Aceasta specializare este una dintre cele mai grele specializari din inginerie. Trecerea de la un domeniu de stiinta uman la unul tehnic a fost greu, foarte greu. Finalizarea facultatii a fost cu cateva crize, date de emotii si de volumul de pregatire pentru final. Dar nu a renuntat. A absolvit cu nota 9 si multe felicitari. Își dorește sa poată proiecta roboti care sa opereze bolnavii, să poată proiecta membre bionice, mașini autonome si multe altele care par rupte din filmele SF.

Drumul spre succes nu este simplu, este greu, anevoios si cu multă muncă. Epilepsia iti impune restrictii: fara nopti nedormite, fara chefuri, fara alcool, fara cafea, fara ciocolata, fara sucuri cu continut de cafeina, fara excese. Dar poti sa ai prieteni care respecta aceste restrictii. Epilepsia te educa, trebuie sa respecti orele pentru medicamente, trebuie sa faci miscare, trebuie sa mananci sanatos, trebuie sa ai permanent grija de tine. Epilepsia iti oprește dreptul de a conduce, dar viitorul ne duce spre mașini autonome care nu vor avea nevoie de șoferi. Epilepsia nu impune limitarea dezvoltarii personale. Trebuie sa fie o provocare, chiar daca regulile sunt mai stricte nu te opreste sa te dezvolti personal si profesional. Epilepsia este limitativa in excese, dar nu impune nici o limitare sa ti doresti ceva, sa realizezi ceva sa ajungi la o cariera de succes, implicit la o viata normala. Cariera de succes se obtine prin pasi mici, prin perseverenta si prin educatie.

Fiecare pas este o etapa in dezvoltarea fiecarei persoana. Educatia este o parte importanta din viata fiecarei persoane, indiferent daca are sau nu o afectiune medicala. Sa fi educat inseamna sa respecti tot ceea ce te sfatuiesc medicii, sa duci o viata ordonata si sa lupti pentru o cariera de succes. Succesul este sa să fi un profesionist în munca pe care o faci si să fii un exemplu de comportament. Succesul se obtine cu interes, munca, rabdare si ambitie. Andy este un model de perseverenta si de reușită. Se poate obține orice in viata dacă vrei sa lupti pentru acel ceva! Trebuie doar sa alegi pentru ce lupti si sa nu renunti.”

