Povestea Școlii Creștine Române Logos din Chicago, la aproape trei decenii de la înființare

Începuturile

În vara anului 1994 o notă scurtă a fost răspândită în câteva biserici române din Chicago, care anunța deschiderea unei școli române. Era prima reclamă făcută Școlii Române Creștine, așa cum avea să fie numită această instituție românească de cultură pe teritoriul Statelor Unite. Școala promitea să vină în întâmpinarea unei nevoi simțite de multă vreme în comunitatea română, și anume de a avea un institut de învățământ în care experiența și metodele europene să fie îmbinate cu o pedagogie riguros creștină și cu mijloace avansate de educație oferite de tehnologia americană, cu scopul de a oferi o educație aleasă din punct de vedere religios, scolastic și al artei, la prețuri ce sunt accesibile tuturor părinților. Porțile școlii s-au deschis în 30 august 1994, acceptând peste 100 de elevi din comunitatea românească. De atunci, Școala Creștină Română, a dobândit un nume prestigios care a ajuns să fie cunoscut nu numai în orașul Chicago, ci pretutindeni în diaspora românească. La ora actuală Școala Creștină Română are elevi din Chicago și suburbii, din România și din Germania. Școala este recunoscută de serviciul de Imigrare și Naturalizare al Statelor Unite, și poate acorda vize de student celor care vor să studieze în Statele Unite. Este recomandabil ca elevii să aibă un sponsor în Statele Unite care să asigure plata cheltuielilor de școlarizare.

Anul 1998 marchează începutul celui de la cincilea an de existență al școlii, ceea ce arată că instituția aceasta a fost izvorâtă dintr-o necesitate și este o instituție perenă. De aceea școala românească își propune continuarea slujirii comunității românești din diaspora și în același timp a sluji aici departe de țară intereselor poporului român și României.

„Ne propunem scoaterea în relief a trei trăsături ale Școlii Creștine Române, surprinse în numele acestei instituții.”

pastor Daniel Chiu

Cursurile

În primul rând, Școala Creștină Română este o instituție pedagogică ce oferă cursuri integrale pentru elevii de școală elementară și liceu. Cursurile sunt oferite în cele cinci zile lucrătoare ale săptămânii de la ora 8.30 A.M. până la 3 P.M. Programa școlară este eclectică, preluând material didactic publicat de trei edituri de învățământ din Statele Unite în combinație cu material didactic tradus din limba română, precum manualele de matematică.

În procesul educației scolastice accentul este pus atât pe matematică și științele exacte, cât și pe limba engleză și științele umanistice, iar în viitorul apropia, Școala Creștină Română, intenționează să ofere pe lângă clasele de muzică și artă, chiar specializare în acestea.

Calitatea educației primite în Școala Creștină Română se poate vedea și din multitudinea premiilor și a distincțiilor dobândite în concursurile interșcolare, cu participarea școlilor membre în asociația Școlilor Creștine din Statul Illinois. În anul școlar 1996-1997, cei 20 de elevi care au participat la competiții au câștigat 27 de distincții și premii.

Cea mai înaltă categorie este „Blue Ribbon” și se oferea elevilor câștigătorii de la concursurile de matematică, arte, cor. Alte materii erau: concurs biblic, teoria muzicii, fotbal, solo pian, solo vioară.

În fiecare an elevii sunt examinați la toate disciplinele prin intermediul Stanford, test pregătit de prestigioasa Universitate cu același nume din California. Astfel sunt verificate cunoștințele fiecărui elev, și în același timp se face și comparație între nivelul academic al elevului la nivelul mediei școlilor publice și a celor private. Testul Stanford dovedește progresul elevilor școlii și plasarea lor la un nivel înalt în comparație cu celelalte școli. Mott-ul școlii este grăitor: „ Unde excelența nu este numai un obiectiv, ci o realizare!

„Această instituție de învățământ este creștină, ceea ce arată accentul pus pe educația morală și religioasă. Școala creștină română nu este o școală confesională, ci este o școală interconfesională ce oferă o educație religioasă biblică. Materialul predat la această disciplină este conținutul Bibliei și nu crezul teologic al unei biserici. Școala este deschisă pentru orice român, (bineînțeles și alte naționalități), indiferent de apartenența religioasă, ce agreează cu etică iudeo-creștină oferită în programa școlară.”

pastor Daniel Chiu

În școli, copiii depind în principal de două lucruri, și anume o concepție despre existență și un model de gândire. Concepția despre existență poate fi adevărată sau falsă, iar modelul de gândire poate fi corect sau distorsionat.

Școala Creștină Română oferă studiul unor discipline integrate într-o concepție adevărată despre existență, și, în același timp, îi asistă pe elevi să își formeze modelul corect de gândire, cel biblic, cel creștin.

Această instituție este o școală română. Nu doar pentru că majoritatea elevilor înscriși aici aparțin etniei române din America, ci pentru că o parte a cursurilor este oferită în limba română, precum: Limba și Literatura Română, Elemente de Istorie a României etc.

Obiectivele Școlii

Unul din obiectivele școlii este să păstreze pentru copiii comunității românești din America tezaurul limbii și culturii române. „Elevii noștri trebuie să înțeleagă că în providența lui, Dumnezeu i-a destinat să aparțină unui popor străvechi, cu o istorie multimilenară, cu bogate tradiții culturale și artistice.”

Pentru a înțelege o cultură, este nevoie să înțelegi limba acelei culturi. Într-o cultură se poate pătrunde numai prin limba acelei culturi, și de aceea studiul culturii și al limbii este unitar. Elevii ȘCR studiază limba română în contextul culturii și istoriei României.

„Toți profesorii noștri sunt născuți în România și sunt stăpâni pe folosirea limbii române. Menționăm faptul că cursurile în limba română sunt opționale numai pentru elevii care au o altă limbă maternă decât româna, astfel, acomodând nevoile conlocuitorilor americani doritori de a avea copiii lor activi în școala noastră.”

Avantajele unei educații bilingve sunt astăzi unanim recunoscute, beneficiile înscriindu-se în sfera educației, logicii, a gramaticii comparate etc.

O parte a educație în limba română constă în memorarea unor producții literare din domeniul poeziei, opere reprezentative pentru literatura română. Elevii ȘCR sunt capabili nu numai să identifice scriitori români și operele lor, ci și să recite din poeziile clasicilor poeți români. Școala folosește manuale publicate în România de către Ministerul Învățământului.

Școala Românească Logos în activități ale comunității românești din SUA.

Laurențiu Murg este directorul Școlii Logos, născut și crescut în București, absolvent al Colegiului Național Sfântul Sava, promoția 1984. Din 1985 este căsătorit cu Cristina Murg, cu care a fost coleg de clasă. După cum apare în prezentarea de pe site (https://mylogos.org/meet-the-principal) în 1991 „a venit în Statele Unite, unde l-a întâlnit pe Domnul și a devenit un credincios.” Din 1994 a devenit Directorul Academiei Creștină Logos, este profesor și predă matematică și fizică.

Pe pagina Consulatului General al României la Chicago (http://chicago.mae.ro/local-news/803#null) într-un articol intitulat „Eveniment multicultural cu participarea comunității românești din seria Coming Together (Niles) apare și Academia Logos - „Totodată, pot fi ilustrate eforturile deosebite ale reprezentanților comunității românești, dintre care pot fi menționați doamna Ioana Sălăjanu, membru în consiliul organizatoric al programului Coming Together, doamna Alina Cumpan, președintele Authentic Society for Romanian Culture și domnul Laurențiu Murg, directorul scolii românești Logos. Participarea si contributia comunității romano-americane se înscrie in seria de evenimente care reliefează tradițiile si specificul cultural romanesc, care include si manifestări unde Consulatul General al României la Chicago contribuie in mod direct, pe linia promovării identității spirituale si valorice românești, ca parte relevanta din contextul multicultural atât de divers al societății americane.”

Într-un articol din Romanian Times, publicat în 2014 și semnat de Petruța Marian, se consemnează: „Bucurie, emoții, felicitări și flori. Cam așa poate fi descrisă pe scurt atmosfera de la evenimentul festiv de încheiere a anului școlar la Logos Christian Academy din Niles/Chicago, singura școala românească acreditată, cu clase de predare 1-12, din America.

Discursul introductiv a fost ținut de directorul școlii, domnul Laurențiu Murg, urmat de profesorii scolii care au înmânat diplome și medalii elevilor. Și în acest an cei sârguincioși au reușit sa ia o mulțime de premii nu doar in competițiile dintre ei ci și cele la nivel statal sau național, la olimpiadele și concursurile la care au participat. Meritul aparține în egală măsura profesorilor, elevilor și părinților care pe întreg parcursul anului școlar au făcut eforturi deosebite pentru a obține aceste rezultate.”

